大南抽水站溝渠女屍案 檢：失足掉落已簽結

2019-09-03 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



淡江大學25歲魏姓女大生，今年3月遭發現陳屍在士林區大南抽水站溝渠內，30公尺外還有16歲袁姓少男躺在草地意識不清，全案經士林地檢署調查，2人並無施用毒品，認定魏女不慎失足掉進溝渠，現場無外力介入，全案簽結。

今年3月12日上午6時許，警方獲報有人躺在抽水站溝渠邊，到場後發現袁姓少年倒在草地上，意識不清，話都說不清楚，通知袁母親到場後，她發現，30公尺外有1雙鞋，好奇上前查看，赫然發現魏女陳屍在溝渠內。

溝渠旁無打鬥痕跡，身上衣著完整，鞋子在草地上，身體浮腫，死亡時間不超過1天。根據監視器顯示，魏女、袁男在11日晚上9時許到便利商店購買食物、酒精飲料後，就到大南抽水站旁的草地上開趴。

據悉，魏女失足掉落的溝渠約2公尺深，上方有護繩套著，下方柵欄可供半個人身進出。檢警認定，魏女在袁姓少年不勝酒力或睡著後，獨自一人拿起袁的手機拍照，還在草地上手舞足蹈，做出諸多跳舞動作，在靠近溝渠時，不慎從安全網縫隙失足跌落。

魏女延畢2年今年復學，是淡江大學學生，袁則是輟學生，已離家好幾天，今年3月借住在魏女住處。檢警查扣袁的手機發現，他曾告知可提供大麻，但現場沒有找到毒品，另外，魏女住處搜索到疑似吸食大麻的捲菸器。