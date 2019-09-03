嘉義看守所秋節親子懇親 殺警、槍擊通緝犯無法參加

2019-09-03 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



秋節腳步近了，嘉義看守所兼鹿草分監上午為95名表現良好被告及收容人，舉辦溫馨中秋「柚見團圓親子共柚」懇親活動，紓解收容人思親情之苦，安定囚情；新收2名引起社會矚目的殺警案被告鄭姓男子，以及擁有大批槍彈的槍擊通緝犯陳志明，因入所時間短，又無家人會面 ，無法參加。

每逢佳節倍思親，秋節是家人團聚重要時光，看守所辦秋節懇親活動，結合嘉縣就業中心、衛生局等公部門，共同辦理關懷更生人活動，安排親子趣味競賽，以及「為愛朗讀為愛啟程」活動，懇親活動計有95名收容人、家屬181人參加。

嘉義縣榮譽觀護人協進會愛心捐贈的柚子，由收容人和家屬一起動手實作，充滿歡笑驚呼；收容人當場獻給家人事先錄製的「為孩子說故事」CD片，讓親人知道自己的改變、付出和感謝。

剝柚子比賽，收容人帶家人一起參賽，趣味橫生。嘉所透過此次活動拉近收容人與家屬的距離，強化彼此的連結鍵，修復服刑疏離的關係，達到遠離犯罪，重新復歸社會的目標。