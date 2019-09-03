親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜惹媽祖生氣？民俗專家：不應消費任何神明

下一個台灣？美前駐聯大使呼籲全球關注反送中

深夜在蘆洲超商前徘徊 男子身上搜出3種毒品16包

2019-09-03 11:18聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市蘆洲警分局蘆洲派出所長趙和湘，昨天深夜11時許率警員陳克軒、張仕軒巡邏經蘆洲區重陽街，發現1名38歲許姓男子獨自在超商店門前徘徊。警方覺得他神色異常，便主動上前盤查。

結果許男暴怒不願配合，不停大聲叫囂質疑警方為何要無端盤檢他，此舉令人更加懷疑，果然稍後在許男的身上和機車內共搜出安非他命13包（12.65公克）、FM2藥丸2包（5.33公克）、四級毒品史蒂諾斯1包（1.44公克），立刻將他押返派出所偵詢後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

許姓男子（左）身上攜帶3種毒品，暴怒不願配合警方盤查。記者林昭彰／翻攝
許姓男子（左）身上攜帶3種毒品，暴怒不願配合警方盤查。記者林昭彰／翻攝
分享

毒品超商

相關新聞

嘉義看守所秋節親子懇親 殺警、槍擊通緝犯無法參加

2019-09-03 11:47

捲入詐賭案糾紛 「乃哥」徐乃麟今赴北檢出庭

2019-09-03 10:54

桃市議員邱佳亮詐助理費 高院維持12年6月徒刑

2019-09-03 10:14

到前女友家開槍 被警槍傷制伏

2019-09-03 00:19

楠梓槍響他喊遭開槍 警抄2制式手槍案情超展開

2019-09-02 23:14

賓士車疑橫越雙黃線 兒時玩伴機車雙載1死1重傷

2019-09-02 23:11

影╱嫌犯開車撞警還想拔槍 勇警動作快先開兩槍制伏

2019-09-02 15:16

誤闖包廂起衝突 北市KTV清晨發生持刀鬥毆

2019-09-02 12:36

派出所附近200多公尺疑傳槍響 高雄警：未有彈殼

2019-09-02 12:08

8男酒醉滋事拉扯警察飆罵髒話 快打部隊出動逮捕

2019-09-02 11:58

台南安平舞廳前打架糾紛兩傷 警方追查涉案人

2019-09-02 10:23

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

又是新莊！4天前少女遭霸凌 今天又出現少年被害

2019-09-02 19:22

麵包王國創辦人豪宅淪為法拍屋 第三拍7508萬有望定拍

2019-09-02 21:29

國一高科匝道聯結車側翻 女駕駛夾傷送醫

2019-09-02 20:46

濱海公路賓士車與機車對撞 騎士身亡乘客受重傷

2019-09-02 20:24

離奇！直線道白天無故衝撞分隔島 重機夫妻雙雙不治

2019-09-02 18:41

30年蛋黃酥店家公告「今年最好吃」 網友驚：能退錢嗎？

2019-09-03 09:28

只因口角母尋短未脫險境 子喝悶酒醉躺車道遭輾斃

2019-09-02 19:26

退役軍人開公車身段放不下 朝「學弟」站長吐口水

2019-09-02 13:06

Uber司機載客遇到活春宮 怒吼趕客「我的車不是炮車」

2019-09-02 18:10

賓士車疑橫越雙黃線 兒時玩伴機車雙載1死1重傷

2019-09-02 23:11

外送平台「世紀對決」倒地 網直呼：這次UberEats贏了

2019-09-02 16:37

PTT貼文「台灣近年大勝韓國？」 引專業網友分析：是契機

2019-09-02 17:26

蘆洲連棟鐵皮工廠大火 烈焰照亮夜光消防人員搶救中

2019-09-02 20:23

他看屋驚見天花板有「抹紅小圓鏡」 網嚇：毛毛的

2019-09-02 18:46

影╱省道快速道路飆車小心了 警新式固定機動測速上路

2019-09-02 17:49

騙術一籮筐！ 電影「假如我是真的」真實上演

2019-09-03 07:01

機車族注意！停等區這個位置少停小心被撞

2019-09-03 10:17

影／不要跳會出事！模板工不顧友人勸跳大甲溪遭沖走

2019-09-02 15:42

早餐店米漿喝完驚見沉底「噁物」 男稱世界崩塌被網虧爆

2019-09-02 22:00

影╱滿載文旦小貨車高速公路翻車 一人斷臂送醫不治

2019-09-02 15:13

18歲少男初嘗禁果犯錯 賠9萬打工按月給5千

2019-09-02 21:19

遭爆赴美產子詐健保 李晶玉向刑事局求償200萬元敗訴

2019-09-03 11:38

不滿女友提分手 男傳裸照揚言「鬧到妳離婚」

2019-09-02 14:47

為家計爭吵…母輕生未脫險 兒買醉遭輾斃

2019-09-03 00:08

低收入戶假冒富二代 佯擁12輛超跑吸金27億

2019-09-02 13:28

影／南市大樓發生氣爆意外 疑煮食不慎兩兄弟受傷

2019-09-03 06:19

擦撞後下車理論 2男北宜公路上演全武行

2019-09-02 17:02

媽媽男友拐玩脫衣撲克 7歲幼女慘被猥褻性侵

2019-09-02 14:01

為理念不同互摃 台大農經系教授罵同事「國民黨雜碎」

2019-09-02 16:33

拿裸照逼前女友完成分手砲 蜂蜜水摻FM2一夜硬上3次

2019-09-03 12:07

靠這6分鐘 男子躲過違停紅單

2019-09-02 18:41

真理褲妹秀健身後翹臀 網友起底「是罷韓學生妹」

2019-09-03 11:29

國中會考前校長帶學生祈福 一轉頭名牌包不見了

2019-09-02 18:04

影／小心慎入！邊吃邊漏食物 流浪犬遭異物斷喉

2019-09-03 09:24

殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠 郭台銘到場致意

2019-09-03 10:02

私人殯儀館遭法拍 得標數字123456引發討論

2019-09-02 16:44

影／貨車卸貨未熄火遭開走 司機偕熱心騎士追賊

2019-09-02 15:28

鐵警李承翰入祀忠烈祠 場面莊嚴

2019-09-03 09:29

20歲低收戶變身 吸金27億落跑

2019-09-03 00:23

護理系「嘟教授」再出包 偽造醫師簽名遭訴

2019-09-02 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top