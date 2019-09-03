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海巡署全力緝毒 前8月查獲近8噸毒品

2019-09-03 10:29中央社 台北3日電

配合政府強力掃毒決心和政策，海洋委員會海巡署今天表示，協同六大治安機關整合情資及加重緝毒力度，統計今年前8個月查獲毒品近8公噸，相較去年同期查獲量增近4倍。

海巡署今天發布新聞稿表示，政府推動「新世代反毒策略」，並在全國共六區建置「區域聯防辦公室」，近來除配合政策外，也協同檢、警、調、憲、海關等六大治安機關整合情資，加重緝毒力度。

在全員鍥而不捨緝毒下，海巡署指出，統計今年1至8月底所查獲各級毒品數量已近8公噸，且相較去年同期查獲的2132公斤要增近4倍。

海巡署舉例說明，去年迄今備受各界矚目的緝毒重大案件，包括去年11月屏東車城破獲岸際最大宗1240塊海洛因磚、重470公斤的走私案，以及去年12月在台東破獲最大面積約1甲大麻田、794植株案。

另，今年1月在新北市萬里區破獲最大宗新興毒品2溴4甲基苯丙酮分裝場2914公斤案，和4月海上查獲漁船走私第三級毒品愷他命320公斤案等，均為充分運用「區域聯防緝毒」機制的重大成果。

海巡署表示，在台灣高等檢察署支持、整合下，海巡署屢屢締造查獲毒品佳績，未來也將持續積極協調聯繫，並結合各機關查緝能量，運用各項高科技裝備，全力防堵毒品於境外、攔毒於海上、阻毒於岸際，同時呼籲民眾若發現可疑毒品情形，可撥打海巡署報案專線118檢舉。

海巡署毒品

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