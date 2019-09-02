楠梓槍響他喊遭開槍 警抄2制式手槍案情超展開

2019-09-02 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄楠梓區的三合院今年3月底驚傳槍響，警方獲報趕抵發現1枚彈殼，在場謝姓男子聲稱「我遭人開槍恐嚇！」，不過警方調閱監視器後驚覺他涉嫌重大，更在屋內扣得2把制式手槍、彈匣及子彈，謝才承認酒後與人口角對空鳴槍，橋頭地檢署偵查後，依非法持有制式手槍、恐嚇罪嫌將他起訴。

檢方查出，家住梓官區的23歲謝姓男子，今年3月31日傍晚疑似因家中神明供奉問題，與父親、胞兄起口角，他竟去取出2把手槍，到楠梓區朋友住處後，打電話對胞兄嗆聲「我已經拿到兩把槍了，一人拿一把互相開來輸贏」。

謝姓男子當時並未立刻返家，而在友人家的三合院前方，共6、7人一起喝酒聊天；不料晚間10點多，謝又與現場30多歲的男子起口角，他當場從機車取出2把手槍，各對空鳴1槍，在場的人嚇得跑離，只剩他與另名張姓男子留下。

警方獲報後趕到現場，在地上發現彈殼1個，謝姓男子竟當場表示「我也是遭人開槍恐嚇的被害人」，但警方調閱現場監視器發覺他涉嫌重大，謝才承認自己就是開槍者，警方進一步獲得同意入屋內搜索，於廚房櫥櫃扣得制式手槍2枝、彈匣1個及子彈1顆。