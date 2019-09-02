賓士車疑橫越雙黃線 兒時玩伴機車雙載1死1重傷

2019-09-02 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



19歲陳姓男子今天騎機車載著同齡的林姓男子，沿台2線濱海公路往基隆方向行駛時，與一輛賓士商旅車發生車禍，陳送醫不治。林昏迷指數3，急救後轉進加護病房。據了解，賓士車林姓駕駛從靠海邊的停車場駛出，穿越車道要轉往宜蘭方向時與機車相撞，全案由警方調查中。

新北市消防局下午近5點時接獲報案電話，指台2線瑞芳金石園路段發生車禍，有人受傷需要救援。消防人員趕到現場時，發現陳男頭部有明顯外傷，已無呼吸、心跳，送往瑞芳礦工醫院急救，傷重不治。林姓乘客頭部也受重創，陷入昏迷，送往基隆長庚醫院急救。

長庚醫院指出，林男到院時昏迷指數3，身上多處骨折，醫師緊急插入氣管連接呼吸器急救，晚間轉進外科加護病房。林的媽媽、阿嬤等親人、學校老師和教會人員都趕到醫院，在加護病房外焦急等待，祈禱傷勢穩定下來。

據了解，受傷的陳男和林男是從小在新北市貢寮區澳底一起長大的玩伴，兩人今天共乘機車騎往基隆途中，一輛賓士車從道路右側的路外停車場駛出，穿過台2線車道要跨越道路中央雙黃線，轉往宜蘭方向車道時，兩車撞上。