護理系「嘟教授」再出包 偽造醫師簽名遭訴

2019-09-02 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



被學生暱稱為「嘟教授」的台南市中華醫事科技大學護理前系主任洪芸櫻，被控為申請研究計畫，未經同意即將一名葉姓醫師列為該項計畫主持人並簽名送件。台北地檢署調查後，認定她涉嫌偽造文書，今依法起訴。

韓劇《來自星星的你》劇中「都教授」教學嚴格又帥氣，同樣因為教學嚴格、被學生暱生為「嘟教授」的洪芸櫻卻出包，2014年間她被爆請指導的碩士班學生當槍手，幫她的好友、劉姓男學生護航。事後，校方解除其系主任職務，並將劉男退學。

檢方調查，2013年間，洪女向國軍高雄總醫院申請一項以「肥胖」為研究主題的計畫案，欲研究「經絡原穴」用於治療肥胖，她透過一名劉姓醫師牽線，介紹葉姓醫師認識，盼擔任該計畫案主持人。

檢方查出，雖然劉有協助聯繫葉，但洪女在未取得葉同意之下，擅自在研究計畫書中簽名，擬定他擔任主持人，並將該計畫書送審。直到評審審核通過後，葉被通知才驚覺身分被利用，提告洪女涉詐欺、偽造文書及違反個資法。

庭訊時，洪女坦承擅自偽造葉的簽名，辯稱因時間急迫，未做好確認，並非故意。檢察官起訴她涉偽造文書罪，但該項計畫未獲得研究經費，詐欺、個資法部分依罪嫌不足，不起訴。此外，劉姓中間人也因此被控，士林地檢署已不起訴。