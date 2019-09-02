影/嫌犯開車撞警還想拔槍 勇警動作快先開兩槍制伏

2019-09-02 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



昨天深夜家住宜蘭員山鄉的謝姓女子向派出所報案，在住處附近遭陳姓前男友騷擾，警方獲報前往並得知陳嫌擁有搶械，上前盤查時，嫌犯竟倒車要衝撞員警，還準備掏槍，此時賴姓員警動作更快，立即朝嫌犯開第一槍，嫌犯逃逸後再向車輛後輪補上第二槍，將嫌犯制伏。

謝姓女子昨晚23時50分向員山所報案，指她在住家樓下對面道路旁空地遭前男友騷擾，警方獲報到場後，陳男即駕駛自小客車迅速駛離現場，警方帶回謝女了解，得知陳擁有槍械，警員賴韋成返回現場勘查的途中，發現陳嫌所駕駛之車輛停於員山路一段，上前盤查時，嫌犯即倒車欲衝撞員警逃逸，賴員發現嫌犯疑有取槍動作，為防護自身生命安全，立即朝嫌犯開第一槍，嫌犯逃逸後再向車輛後輪開第二槍。

經調派警力徹夜圍捕，今天凌晨4時25分許發現陳嫌倒臥福園土葬區山路上，左肩頂部中彈流血，意識清醒，立即通報消防局派救護車救護，經搜索陳嫌車輛查扣手槍1枝、彈匣2個、子彈7顆、彈殼1只等證物，全案依槍砲彈藥刀械管制條例擴大偵辦中。