向爸索討生活費不成 男子持菜刀割傷弟弟

2019-09-01 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市泰山區1名患有思覺失調症的48歲男子，今天下5時許，在家裡向父親要錢花用，因此發生爭執，46歲胞弟在旁見狀趨前勸阻，結果哥哥惱羞成怒，突然衝進廚房拿菜刀劃傷弟弟雙手。