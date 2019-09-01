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吳敦義派人密會郭台銘提「換瑜」？國民黨駁斥

向爸索討生活費不成 男子持菜刀割傷弟弟

2019-09-01 21:09聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市泰山區1名患有思覺失調症的48歲男子，今天下5時許，在家裡向父親要錢花用，因此發生爭執，46歲胞弟在旁見狀趨前勸阻，結果哥哥惱羞成怒，突然衝進廚房拿菜刀劃傷弟弟雙手。

警方獲報後速迅趕抵現場處理，當時嫌犯情緒已緩和，員警連忙聯絡救護車，分別將兄弟2人送醫，經初步診療，弟弟並無生命危險，警方將於2人傷勢情緒穩定之後偵詢，依法處理。

救護車到場將兄弟2人送醫。記者林昭彰／翻攝
救護車到場將兄弟2人送醫。記者林昭彰／翻攝
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救護車思覺失調症

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