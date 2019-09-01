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影／台南安平觀汐平台有離岸流 危險水域莫下水

2019-09-01 19:54聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市安平區觀汐平台今天下午5點多發生溺水意外，義消說，許多外籍移工喜歡到觀汐平台戲水，但附近海域有離岸流，相當危險，雇用外籍移工的公司，應該加強向移工宣導，千萬不要到這處危險水域戲水，避免發生意外。

1名30歲菲律賓外籍男移工雷恩被救起送郭綜合醫院，經急救宣告不治，另2名菲律賓籍男移工，被救起意識模糊，送永康奇美和署立台南醫院急救後，今晚7點多已恢復意識，仍在住院觀察中。

據了解，被送至奇美醫院菲律賓21歲男移工，目前意識清醒，晚點轉到一般病房，目前暫時無生命危險。另被送至署立台南醫院的菲律賓男移工，30歲目前意識清醒， 生命徵象穩定，尚在急診檢查中。

今天下午5點25分，在安平區觀夕平台駐防的義消救生中隊，第一分隊長王世雄利用望眼鏡守望時，發現有人被離岸流捲走，馬上出動救生艇下水救人，在離岸約200公尺處，先後救起三人，其中一人已經沒有呼吸心跳，另二人意識模糊，緊急由救護車送醫治療。

義消說，許多來台南工作外籍移工喜歡到觀汐平台戲水，但附近海域有離岸流，相當危險，雇用外籍移工的公司，應該加強向移工宣導，千萬不要到這處危險水域戲水，避免發生意外。

台南市安平區觀汐平台發生外籍移工溺水意外。記者黃宣翰／攝影
台南市安平區觀汐平台發生外籍移工溺水意外。記者黃宣翰／攝影
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