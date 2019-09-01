影／台南安平觀汐平台溺水 移工1死2意識模糊

2019-09-01 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市安平區觀汐平台，今天下午5點24分發生溺水意外，到附近海域玩水菲律賓外籍工被離岸流捲走約200公尺，義消發現下水救人，1名男移工已無呼吸心跳，送醫不治，2名男移工意識不清，3人都送醫急救。

義消王世雄說，這些外籍移工下午原在附近沙灘玩水，約下午5點多他用望遠鏡看到有1名男子被離岸捲走，他趕快動用救生艇下水救人。