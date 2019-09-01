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長興董座豪宅綁人搶案 2機車全尋獲鎖定犯嫌

2019-09-01 13:29聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄長興材料董座豪宅3天前遭強盜案，據了解，警方在屋內全面採證，當晚於大樹區發現棄置的作案機車後也進行鑑識，隔天更在大樹溪埔地區發現了第二輛作案機車，成功採到指紋、跡證，化驗比對掌握嫌犯的身分，不排除2名持槍搶匪外還有共犯，檢方已核發多張拘票展開逮人，全案近日有望大突破。

2名嫌犯當下分別騎走園丁的2輛機車逃逸，警方當晚就在大樹區興山路一處偏僻的產業道路旁，查獲1輛遭騎走逃亡的機車，隔天下午，又在大樹溪埔地區台29線路邊的民宅，發現另輛棄置機車；不過兩處相差數公里遠，警方隨即對機車採證，擴大調閱監視器，懷疑有其他人接應逃亡。

關於財損部分，長興材料公司高姓董事長等人清點後，約有外幣折合台幣10幾萬元，還有其他珠寶首飾等貴重物品，被害人也低調不願多說，檢警需進一步釐清。

專案小組查出，2名蒙面男子上月29日下午3點半，闖入高姓董座位於鳥松區圓山路的豪宅，持槍並用束帶綑綁在庭院的朱姓、李姓園丁，押入屋內樓梯間；2名歹徒隨後到主臥室，綑綁女看護及女按摩師，但沒綁臥病在床的女屋主、女管家。

據了解，2名歹徒似乎熟悉高家屋內情況，快速搜刮後，拔走屋內監視系統主機，各騎走2名園丁的機車逃逸。高姓董事長案發時不在家，得知出事後，還由警方陪同返家察看，幸好屋內的人都無恙。

高雄長興材料公司董事長的豪宅，上周四傳出遭2蒙面歹徒持槍闖屋強盜。記者林伯驊／翻...
高雄長興材料公司董事長的豪宅，上周四傳出遭2蒙面歹徒持槍闖屋強盜。記者林伯驊／翻攝
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