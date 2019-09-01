酒店、夜店前鬧事只有社違法開罰 蘇貞昌促修刑法

2019-09-01 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今天上午參加中央警察大學慶祝83周年校慶暨開學典禮，蘇貞昌主持頒獎表揚警大第16屆傑出校友6人，恭喜肯定傑出校友為國家社會貢獻心力，期勉在校學生以傑出校友成就為榜樣，承先啟後發揚光大。蘇貞昌說，他聽到警政署長說在酒店、夜店前鬧事的壞人，只能用社會秩序維護法罰金、罰鍰，「我立刻請部長修改相關刑法規定，讓警察不會空忙一場，讓制度能發揮效力」。

警察大學慶祝83周年校慶暨開學典禮，蘇貞昌由內政部長徐國勇、行政院秘書長李孟諺、桃園市副市長游建華及警大校長黎文明等師生1800人慶祝，蘇貞昌頒獎表揚第16屆傑出校友警政署副署長蔡蒼柏、保一總隊長陳福榮、台南監獄典獄長郭鴻文、內政部人事處長謝松熏、消防署副署長蕭煥章、海巡署偵防分署長張忠龍6人，校方舉辦遊「遊目騁懷」警大校友10人書法聯展開幕等系列慶祝活動。

蘇貞昌表示，警察在國民心目中各方面數據越來越好、歷史新高，警大多少年來一屆又一屆校友先進及在校同學後進為這個團體爭來的榮譽，一起為「警察」兩個字戰戰兢兢一天24小時風裡來、水裡去，最危險的時候，大家往安全地方躲，警察卻要撐著鋼、盾牌往前走，持續不斷的努力才能讓警察在民眾心目中的好感不斷地提升，今年新生考試全國3000多人報名，只擇優錄240人，特別向新生恭喜。

他提到，警察同仁前天緝獲強大火力通緝犯，昨天遠赴伊拉克為一名小孩迢迢萬里抱回來，得到國人喝采，這樣的成果如果不是平日努力、認真學習、精通外語，做好國際聯繫及良好組織默契、團隊同心合力，這個小孩哪能回到母親懷抱。