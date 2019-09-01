藥頭販毒辯稱未獲利 遭法官打臉判刑10年

2019-09-01 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



陳姓男子被控去年11、12月間，在台南市白河地區涉嫌三次販售毒品海洛因給葉、黃二人，陳供稱禁不起葉和黃一再「盧」才代為購買，沒有賺錢，但台南地院法官認販賣毒品者若無利可圖，衡情應無甘冒遭查獲大風險，不採信陳的供詞，依陳違反販賣第一級毒品罪，判處徒刑10年，全案可上訴。

判決說，陳去年10月31日上午近11點，在白河區枋子林大廟前十字路口，以1000 元代價販賣海洛因1 小包給葉姓男子。去年11月15日晚間6點多，在白河區汴頭里枋子林道路紅綠燈下，以3500元代價販賣海洛因1 小包給黃姓男子。去年11月下午4點多，在市白河區汴頭里某稻田旁，再以1000元代價販賣海洛因1小包給黃姓男子。案經警方法辦、起訴。

陳坦承於上述、地點，交付海洛因給葉、黃，以及向兩人共收取5500元，但否認有營利，並供稱，他真的沒有賺到錢，都是因為葉、黃跟他「盧」，他才幫拿毒品等語。