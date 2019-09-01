真搶手！這家衰爆信合社被搶5次 連警察也曾來搶

2019-09-01 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



位在彰化市彰美路的彰化第六信用合作社總行8月27日發生搶案，據彰化警方統計，這是彰化六信歷年來第5次被搶，而且分屬不同分社，其中一次的搶匪當時還是保四總隊黃姓警員，案發後，引起社會極大震撼。

彰化六信被搶的5案，依發生時間分述如下：

●彰化六信曉陽分社：民國84年4月28日上午10時30分， 被一名戴紅色安全帽的持槍男子闖入，喝令社內職員不要動，並用手槍比著櫃台兩名女職員，要，她們將抽屜裡的錢全部交出。搶走60萬9000多元後，跨上一輛無牌照機車逃逸，至今未偵破。

●彰化六信華陽分社：保四總隊黃姓警員因涉足賭博電玩積欠債務，轉而向地下錢莊借貸，因對方催款40萬元甚急鋌而走險，８４年７月８日中午，頭戴安全帽 持玩具手槍搶劫彰化六信合作社華陽分社，一名合作社員工按警鈴，他落荒而逃，騎一輛未掛車牌的機車逃到一棟大廈地下停車場，被警方循線查獲。

●彰化市辭修路彰化六信儲蓄部： ８７年１１月２５日下午１時２７分，遭分持手槍及開山刀的3名搶匪闖入，在喝令行內員工趴下後，大肆搜刮現鈔，卻在逃離時，被員工及客戶以椅子攻擊，趨前扭打、追逐，王姓及陳姓搶匪當場被制伏，追回二百多萬元現款，不過另一名綽號「阿六」嫌犯則帶走一袋253萬多元現鈔逃逸。

●彰化六信和美分社：８５年２月７日上午10時五十分，一名男子戴全罩式安全帽進入大廳，持手槍朝天花板開一槍，用國語喊「搶劫！」隨即拿著黑色手提袋放在收稅款的櫃檯上，以槍指著行員將現金放入手提袋，還朝天花板開槍，搶走28萬9000元後逃逸。警方追緝這名搶匪無功，經過兩年，這名林姓搶匪在一件企業家族經營權之爭中，受雇充當殺手，被警方逮獲，進而查出他就是彰化六信和美分社搶案在逃搶匪。

●彰化六信彰美路總行：今年８月２７日中午，陳姓男子持改造手槍闖入彰化市六信合作社，高喊搶劫，卻誤闖沒放現金的開戶專櫃，行員按警示鈴，沒等到錢卻等到員警馳抵；他聽到警車趕抵時，朝員警開了一槍，幸好沒打中，他邊逃邊丟槍、脫掉帽子口罩，逃了４００約公尺，但仍被員警圍捕到案，被依強盜罪嫌偵辦。