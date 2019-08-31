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嘉義警匪對峙／超危險！員警被開槍丟爆裂物 爆炸煙霧衝3樓

2019-08-31 21:18聯合報 記者卜敏正╱即時報導

槍擊通緝犯陳志明，昨天在嘉義縣經百餘名警力圍捕，後由刑事小隊長張永龍、民間友人「賓士達」陳盈達勸說後棄械投降，基層員警直言這次真的辛苦，昨持槍、盾牌部署、警戒待命5小時，還多次被開槍、丟爆裂物威脅，今天一段街頭爆炸影片流出，爆炸煙霧直竄3樓，更看出現場員警危險。

槍擊要犯陳志明（40歲）昨天與警方對峙5小時，棄械投降後接受檢警訊問，因陳在彰化涉及殺人未遂，彰化地院判刑13年3個月，另有毒品案被嘉義地檢署通緝，檢察官姜智仁今天複訊2小時後直接代執行，將陳發監嘉義看守所，相關案件再行審理。

民雄警分局基層員警指出，昨天上午8時許接獲報案，分局即調派警力支援，到制高點部署火力，連交通警察都命，持長槍守住巷道，下大雨仍堅守岡位。

昨天當陳志明挾持吳姓房客時，副分局長何高成、民興所長徐孟輝還親自帶隊，到住宅周邊偵查，將逃出房客帶回，過程中還曾遭遇陳投擲爆裂物、持衝鋒槍掃射，爆炸煙霧直竄3樓，真的是冒生命危險。

「不能說不代表沒做！」他說，警方有「偵查不公開」壓力，案件偵結前不能多說，但不說清楚，卻容易讓人忽略，例如昨天派出霹靂小組勘查地形，待命準備攻堅，現場員警壓力可知，如果現場受槍林彈雨、日曬雨淋員警的辛勞被忽略，真的很無奈。

嘉義縣警方昨派出霹靂小組勘查地形，一度準備攻堅。 記者卜敏正／攝影
嘉義縣警方昨派出霹靂小組勘查地形，一度準備攻堅。 記者卜敏正／攝影
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陳志明丟擲爆裂物，就在待命員警前方爆炸，畫面怵目驚心。記者卜敏正／翻攝
陳志明丟擲爆裂物，就在待命員警前方爆炸，畫面怵目驚心。記者卜敏正／翻攝
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嘉義爆炸通緝

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