影／伊拉克救回小孩 凶嫌妻哽咽感謝各方協助

2019-08-31 19:36 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 鄭超文 ╱即時報導



今年5月發生的士林雙屍命案，凶嫌伊拉克籍男子阿里（Ali Hammad Jumaah）疑似為來台為爭取小孩監護權，殺害岳父母後攜幼子逃到伊拉克，經過多方的努力與交涉，凶嫌妻子晚上雙手抱著小孩返台，她哽咽地表示，感謝刑事局、庫德族警方以及當地台商協助，這是大家一起奮鬥下來的結果，所有幫助過我的人，我都很感謝。

凶嫌的蕭姓妻子與幼子搭乘土耳其航空在傍晚抵達桃園機場，她下飛機時戴著口罩，雙手緊抱幼子，小孩雖然不時哭鬧，但為了怕小孩曝光，蕭女用外套蓋住小孩全身，只露出雙腳，可能因為外套蓋住不舒服，小孩一路上哭鬧拉扯，蕭女靠著小孩輕聲細語地安撫。

刑事警察局國際科表示，凶嫌阿里在5月1日犯案後立刻搭機逃離台灣，先潛逃到日本，再轉機到伊拉克躲藏，刑事局透過澳洲聯邦警察引介伊拉克庫德自治區國際刑警，雙方取得聯繫後，隨即提供台灣檢警發布通緝令與資料給當地司法機構，順利發出逮捕令，嫌犯上個月帶幼子回伊國的庫德族自治區，被當地國際刑警查獲被收押，男童被犯嫌親屬接到伊國城市摩蘇爾，經多方協調，由刑事局派人護送男童母親赴庫德自治區與幼子會面，並順利營救幼子返台。

蕭女在機場接受訪問時，先是停止30秒平復心情，隨後哽咽地向媒體表示，感謝刑事局國際科、庫德族警方以及當地台商協助，這是大家一起奮鬥下來的結果，她非常感謝大家，對於幫助過她的人都很感謝、真的很感謝。