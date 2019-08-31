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影／伊拉克救回小孩 凶嫌妻哽咽感謝各方協助

2019-08-31 19:36聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

今年5月發生的士林雙屍命案，凶嫌伊拉克籍男子阿里（Ali Hammad Jumaah）疑似為來台為爭取小孩監護權，殺害岳父母後攜幼子逃到伊拉克，經過多方的努力與交涉，凶嫌妻子晚上雙手抱著小孩返台，她哽咽地表示，感謝刑事局、庫德族警方以及當地台商協助，這是大家一起奮鬥下來的結果，所有幫助過我的人，我都很感謝。

凶嫌的蕭姓妻子與幼子搭乘土耳其航空在傍晚抵達桃園機場，她下飛機時戴著口罩，雙手緊抱幼子，小孩雖然不時哭鬧，但為了怕小孩曝光，蕭女用外套蓋住小孩全身，只露出雙腳，可能因為外套蓋住不舒服，小孩一路上哭鬧拉扯，蕭女靠著小孩輕聲細語地安撫。

刑事警察局國際科表示，凶嫌阿里在5月1日犯案後立刻搭機逃離台灣，先潛逃到日本，再轉機到伊拉克躲藏，刑事局透過澳洲聯邦警察引介伊拉克庫德自治區國際刑警，雙方取得聯繫後，隨即提供台灣檢警發布通緝令與資料給當地司法機構，順利發出逮捕令，嫌犯上個月帶幼子回伊國的庫德族自治區，被當地國際刑警查獲被收押，男童被犯嫌親屬接到伊國城市摩蘇爾，經多方協調，由刑事局派人護送男童母親赴庫德自治區與幼子會面，並順利營救幼子返台。

蕭女在機場接受訪問時，先是停止30秒平復心情，隨後哽咽地向媒體表示，感謝刑事局國際科、庫德族警方以及當地台商協助，這是大家一起奮鬥下來的結果，她非常感謝大家，對於幫助過她的人都很感謝、真的很感謝。

這起殺人案發生在今年5月1日，警方在士林區下樹林街民宅發現一對年約7旬夫妻分別陳屍在1樓浴室、2樓房間，經查死者的外籍女婿阿里與妻子有家暴糾紛，疑因小孩監護權，涉嫌殺害岳父母；士林地檢署隨後立刻發出拘票，也通報移民署實施境管，並發布通緝，時效至民國145年10月30日，隨然以救回小孩，但檢警正研議向伊拉克提出引渡等司法互助請求，希望透過交涉遣返犯嫌。

今年5月間士林雙屍案中，凶嫌伊拉克籍男子阿里勒斃岳父母，隨即攜幼子離境，經過多方...
今年5月間士林雙屍案中，凶嫌伊拉克籍男子阿里勒斃岳父母，隨即攜幼子離境，經過多方努力後，凶嫌的妻子晚上抱著孩子返台，她哽咽地說，感謝刑事局、庫德族警方、當地台商協助。記者鄭超文／攝影
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今年5月間士林雙屍案中，凶嫌伊拉克籍男子阿里勒斃岳父母，隨即攜幼子離境，經過多方...
今年5月間士林雙屍案中，凶嫌伊拉克籍男子阿里勒斃岳父母，隨即攜幼子離境，經過多方努力後，凶嫌的妻子晚是抱著孩子返台，雖然小孩哭鬧，媽媽還是耐心地安慰小孩。記者鄭超文／攝影
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今年5月間士林雙屍案中，凶嫌伊拉克籍男子阿里勒斃岳父母，隨即攜幼子離境，經過多方...
今年5月間士林雙屍案中，凶嫌伊拉克籍男子阿里勒斃岳父母，隨即攜幼子離境，經過多方努力後，凶嫌的妻子晚上雙手緊抱著孩子返台。記者鄭超文／攝影
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伊拉克庫德族自治區

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