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疑「賓士殺手」教唆開槍 男命危遭丟包黑道急救站

2019-08-31 16:07聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市三峽區昨晚連傳3聲槍響，地點是中正路上1間汽車修理廠，被害人中槍後遭嫌犯一夥人載到北市林森北路上有號稱「黑道急救站」的慶生醫院丟包，警消獲報後才緊急將傷者轉送台北馬偕醫院急救，目前警方已逮捕1名開槍嫌犯，正追緝教唆開槍的「賓士殺手」林國龍下落。

身中3槍的朱姓男子（24歲），昨晚為替林姓女友（28歲）出氣，前往三峽區中正路2段上一間汽修廠與對方談判。因林女疑似與汽修廠有3萬元的債務糾紛，車輛才會遭到汽修廠侵佔，朱男因而上門想與汽修廠協商喬債，而這間汽修廠就是在贓車界有「賓士殺手」稱號的林國龍（43歲）所經營。

朱男昨晚8時許才剛走進汽修廠，雙方就隨即爆發口角衝突，當場遭到在場的黃姓男子（50歲）開槍，朱男不僅雙手都被擊中，右大腿更是卡著彈頭，直接倒地不起；黃男開槍後隨即逃離現場，留下在場的林姓女友及其他6名汽修廠成員，將朱男塞進後車廂，送往北市林森北路上有黑道急救站之稱的慶生醫院救治。

但慶生醫院早已轉型為醫美診所，一行車隨即乾脆將傷重的朱男及其林姓女友隨意丟包在林森北路上，並立即開車逃逸；救護人員獲報後緊急將命危的朱男送往台北馬偕醫院急救，醫護人員經手術開刀，在他身上取出2枚彈頭。

目前警方正擴大追查疑涉案的汽修廠老闆林國龍的下落，同時追捕另外5名成員，而開槍的黃男在今天上午已在警方行動中落網，還在瞭解案發的詳細經過，但相關細節還需林女及待朱男清醒後才能釐清。

警方逮捕開槍的黃姓男子，並在他身上查獲改造手槍及6發子彈。記者巫鴻瑋／翻攝
警方逮捕開槍的黃姓男子，並在他身上查獲改造手槍及6發子彈。記者巫鴻瑋／翻攝
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林國龍

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