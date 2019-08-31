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不慎得罪「中聯會」 資深媒體人曾被嗆「請吃花生米」

2019-08-31 14:37聯合報 記者林政忠╱即時報導

網路瘋傳一名15歲女學生被霸凌甩巴掌，引發社會關注。網路上有人自稱是霸凌女的朋友對鄉民嗆聲「林北的女人自己教」，「今天開始她是中聯會的人，要試水溫的可以試試看」。

看到「中聯會」三個字，資深媒體人胡孝誠在臉書貼文，少女遭呼巴掌霸凌事件在各社群網路發燒，但引他關注的不是那位被打了10多個巴掌的女孩，而是宣稱是施暴者的男友，在臉書上揭示的資訊「中聯會」。這是一個他很熟悉的幫派，我們還曾交手過⋯。

胡孝誠貼文如下：

天道盟的「中庄幫」，或稱「中聯集團」，或稱「中聯會」、「中聯幫」，是1990年代發展起來的黑道組織，屬於本省掛角頭勢力，幫主是綽號「空行」或稱為「空董仔」的張忠信，發跡於臺北市中山區「中庄里」，大概在北市林森北路、錦州街、中原街、長春路和吉林路等地活動，自稱「臺北市中庄青果聯合批發社」或「中聯水果企業」。

這個幫派近10年來以北市中山區的酒店、賭場等特種行業、餐廳的菸酒供應、圍事為主要營收，近幾年也曾傳因暴力討債而遭警方掃蕩。

2005年，擁有「黑道仲裁者」之稱的艋舺縱貫線老大「蚊哥」許海清逝世，中庄幫藉此與各地黑幫串聯，主導舉辦哀悼儀式，廣為人知，卻引起警方高度關注與成為掃蕩重點。

那次新聞採訪戰中，我在三立電視台新聞部任採訪中心主任，本來我跟各幫幫主就有一點交情，我曾一口氣帶著當時的社會組組長程自立，把竹聯、四海、松聯、天道盟的老大押堵在靈堂逐一受訪，領先各媒體，沒想到最後差一點掛在一個我派去做蚊哥出殯新聞的二百五記者身上。

這個記者在分稿撰寫黑道大陣仗的新聞上，點出了竹聯、四海幫各出動500人組成的送葬隊伍，在幫主率隊下聲勢浩大的進入靈堂，但最後提到了中聯幫，這個二百五記者竟然說人家東湊西借也揪了500小弟要「尬場」，真的是「什麼比雞腿」...。

結果，人家幫主的二兒子當天晚上就打電話來了，說我們似乎瞧不起人家，準備要來「開槍」！請我吃「花生米」。

我起初還跟人家對罵了好幾句，後來自知理虧，跟人家道歉後撤稿平息此事。

之後在一次青幫老爺子的生日聚餐中，我因為要主持新聞部晚班會，遲到了，等我進了包廂，看見大圓桌有一個空座位，當下沒想太多就一屁股坐下去，沒想到對面就有兩個人立馬彈起來，對著我拍桌子，並用三字經幹譙了一頓，一個是萬華華西街幫老大細漢他K，另一個就是中聯的空董仔。

兩個人會這麼生氣，是因為我坐了第二大的位子，這個空位正對著主人-青幫老爺子，依照道上規矩與禮數，只能有比老爺子輩份小一級者才能入座，因此幾乎是空著的，但那是被我壞了規矩....。

我真的很佩服當老大的智慧和機智，當下老爺子哈哈大笑說我是他的結拜弟弟，坐那個位子是「理所當然的」，不然我可能吃完這頓飯，就準備要回蘇州賣鹹鴨蛋了。

前段時間再聽到中聯有點關係的就是2014年的Spark夜店殺警案，當時有些成員自稱是「中山集團聯盟」，我曾問過中聯的人，發現他們因涉及酒店圍事，需要「聯防」，早就用line、WeChat在聯絡，人已多且雜到搞不清楚誰是誰，但至少會有一個「碼頭」在串，由於是來者不拒，所以良莠不齊⋯⋯。

我不知道這個小鬼是不是真的「中聯會」，如果不是，你沒事亂打旗號，你當不會有人找上門？被逮到真的會被捶死！

自稱是霸凌女的朋友對鄉民嗆聲「林北的女人自己教」，「今天開始她是中聯會的人，要試...
自稱是霸凌女的朋友對鄉民嗆聲「林北的女人自己教」，「今天開始她是中聯會的人，要試水溫的可以試試看」。圖/取自爆系公社
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