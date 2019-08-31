嘉義警匪對峙／檢察官：首次近距離槍戰 所幸平安落幕

2019-08-31 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



槍擊要犯陳志明在彰化犯下多起槍擊案，一年多前他人協助躲藏在嘉義縣民雄鄉的出租套房內，昨天上午8時許傳出多聲槍響，警方與陳對峙近5小時，過程中陳志明不時對外丟擲爆裂物，嘉義地檢署檢察官姜智仁現場指揮專案小組，他僅著防彈背心進入封鎖線內規畫攻堅動線，所幸刑事小隊長張永龍、民間友人「賓士達」陳盈達勸說後棄械投降，警方不費任何一顆子彈，順利將人逮捕到案。

姜智仁擔任檢察官10多年，辦過無數槍砲彈藥案件，他昨天抵達現場，僅著防彈背心，跟著警察進入第一現場掌握局面，不時可以聽到爆裂物的爆炸聲，「人生第一次近距離接觸槍戰。」

警方與陳志明（40歲）對峙3小時，檢警研判，附近居民已撤離，陳所持有的爆裂物具有危險性，一度要下令攻堅，此時陳表明要見陳盈達，等待的過程中陳又要求見張永龍，張跟姜智仁回報有信心可以勸陳志明棄械投降。

陳盈達抵達現場先用擴音器向陳志明喊話「不要再開槍了、不要衝動」， 隨後由陳點名的張永龍、陳盈達進屋對話。第一時間陳信任張永龍，把一袋槍械交給張，張永龍先把槍械送出去後，再返回現場，發現裡門已被關起來，陳盈達與陳志明溝通講話告知「妻兒還在，如與警方開戰，你會被打死！」，會照顧其家人。

陳志明卸下心防，交出手中的衝鋒槍後步出套房，陳盈達打電話給許忠彥，要許進來，由張永龍等人一起陪同棄械投降。陳志明被專案小組帶上警車時，陳的妻子和媽媽正好抵達現場，目睹陳志明被逮捕。