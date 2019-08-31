親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

最後一天再見了！ SOGO新竹站前館熄燈民眾不捨

嘉義警匪對峙／檢察官：首次近距離槍戰 所幸平安落幕

2019-08-31 13:18聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

槍擊要犯陳志明在彰化犯下多起槍擊案，一年多前他人協助躲藏在嘉義縣民雄鄉的出租套房內，昨天上午8時許傳出多聲槍響，警方與陳對峙近5小時，過程中陳志明不時對外丟擲爆裂物，嘉義地檢署檢察官姜智仁現場指揮專案小組，他僅著防彈背心進入封鎖線內規畫攻堅動線，所幸刑事小隊長張永龍、民間友人「賓士達」陳盈達勸說後棄械投降，警方不費任何一顆子彈，順利將人逮捕到案。

姜智仁擔任檢察官10多年，辦過無數槍砲彈藥案件，他昨天抵達現場，僅著防彈背心，跟著警察進入第一現場掌握局面，不時可以聽到爆裂物的爆炸聲，「人生第一次近距離接觸槍戰。」

警方與陳志明（40歲）對峙3小時，檢警研判，附近居民已撤離，陳所持有的爆裂物具有危險性，一度要下令攻堅，此時陳表明要見陳盈達，等待的過程中陳又要求見張永龍，張跟姜智仁回報有信心可以勸陳志明棄械投降。

陳盈達抵達現場先用擴音器向陳志明喊話「不要再開槍了、不要衝動」， 隨後由陳點名的張永龍、陳盈達進屋對話。第一時間陳信任張永龍，把一袋槍械交給張，張永龍先把槍械送出去後，再返回現場，發現裡門已被關起來，陳盈達與陳志明溝通講話告知「妻兒還在，如與警方開戰，你會被打死！」，會照顧其家人。

陳志明卸下心防，交出手中的衝鋒槍後步出套房，陳盈達打電話給許忠彥，要許進來，由張永龍等人一起陪同棄械投降。陳志明被專案小組帶上警車時，陳的妻子和媽媽正好抵達現場，目睹陳志明被逮捕。

專案小組查扣一把衝鋒槍、一把霰彈槍及十一把各式手槍，卅四個彈匣、各式子彈一百七十八發、八枚爆裂物及槍械零組件，宛如行動軍火庫，讓參加槍案的專案小組成員捏一把冷汗，心想如果發動攻堅的話，必定有傷亡。

嘉義縣警方昨派出霹靂小組，一度考慮是否攻堅。 記者卜敏正／攝影
嘉義縣警方昨派出霹靂小組，一度考慮是否攻堅。 記者卜敏正／攝影
分享
槍擊要犯陳志明被捕後，繳出二把長槍、十一把短槍、一百七十五發子彈、卅五個彈匣及八...
槍擊要犯陳志明被捕後，繳出二把長槍、十一把短槍、一百七十五發子彈、卅五個彈匣及八顆爆裂物，火力驚人。記者卜敏正／攝影
分享

嘉義槍擊檢察官

相關新聞

慘遭老東家糾眾打斷手腳 人氣直播主樂觀面對未來

2019-08-31 09:07

勒殺老夫婦凶嫌伊拉克落網 刑事局護送幼子返台

2019-08-31 13:15

嘉義警匪對峙／陳供稱槍枝是靠走私入境 檢方清查管道

2019-08-31 13:13

他和槍擊通緝犯相互尊重 取得信任棄械投降

2019-08-31 12:17

永和河濱分屍案3外籍男否認殺人犯行 法官裁續押

2019-08-31 12:06

毒品通緝犯到馬偕探望遭開槍友人 直接被眼尖警逮補

2019-08-31 12:05

民雄警匪對峙5小時平安落幕 幕後功臣就是他

2019-08-31 09:04

網傳毆打直播主凶嫌是議長小弟 屏東縣議長周典論報案闢謠

2019-08-31 08:58

曾是「黑道急救站」 慶生醫院轉型醫美不再收道上兄弟

2019-08-31 00:48

警追車殉職／犯嫌道歉 害死警未押 家屬難接受

2019-08-31 00:06

疑買車糾紛尋仇 男子遭開2槍正在急救中

2019-08-31 00:02

嘉義警匪對峙／他，被槍抵胸「門若打不開就完了」

2019-08-30 23:45

嘉義警匪對峙／他，中部狠角「看到警察一定開槍」

2019-08-30 23:44

五小時警匪對峙！三個油漆匠引出一個槍擊犯

2019-08-30 23:41

男子三峽遭開槍 找不到慶生醫院轉送馬偕治療中

2019-08-30 22:52

汐止警殉職民眾投書涉案男縱放？基檢澄清不符羈押要件

2019-08-30 20:32

基隆關查獲20噸硨磲貝加工品 被列保育動物

2019-08-30 19:25

小港機場捷運口驚傳有爆裂物？結果竟是一台電風扇

2019-08-30 17:56

害警摔死僅限制住居 殉職警家屬：無法接受

2019-08-30 16:41

小港機場接獲恐嚇信嗆炸班機 警全力清查可疑包裹

2019-08-30 16:33

幫出頭卻被陷害？勇警談判勸他留一條命說真相

2019-08-30 15:24

丟爆裂物與警對峙 警：他疑涉殺人案不想入獄 或有冤情

2019-08-30 14:45

汐止警殉職案 王嫌首度道歉：很對不起這位警察

2019-08-30 14:23

影／民雄槍擊歹徒棄械投降 交出2長8短槍及手榴彈

2019-08-30 13:50

長興董座豪宅搶案陷膠著 返家清點外幣損失逾十萬

2019-08-30 13:50

歹徒丟槍投降！結束警匪五小時對峙

2019-08-30 13:36

與警對峙男子4案通緝 回應警喊話：我和警察、住戶沒仇

2019-08-30 13:31

影／歹徒嗆聲同歸於盡！警方請示檢方是否攻堅

2019-08-30 12:28

總統為薛定岳哽咽 警大教授感慨無法回答薛大哥的問題

2019-08-30 12:23

殉職警是否入忠烈祠？家人：再考慮

2019-08-30 12:07

「很對不起這位警察」 造成汐止警殉職的王嫌首度道歉

2019-08-30 11:29

影／歹徒丟爆裂物又開槍 霹靂小組到場包圍對峙

2019-08-30 11:20

毒犯交不出5萬改限制住居 侯友宜：對得起薛員警？

2019-08-30 10:43

尋仇連轟5槍逃亡20天落網 囂張嗆「警察槍法都沒那麼準」

2019-08-30 10:19

影／嘉義民雄傳槍響、擲爆裂物 警方出動長槍圍捕中

2019-08-30 10:11

為殉職警員薛定岳抱屈 侯友宜不滿意檢察官處分結果

2019-08-30 10:10

失控的績效制度 從汐止警追車殉職談起

2019-08-30 10:05

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

新莊霸凌少女案再流出新畫面 施暴者喊「打大力一點」

2019-08-30 22:49

影／民雄槍擊歹徒棄械投降 交出2長8短槍及手榴彈

2019-08-30 13:50

電鍍廠排廢水超標千倍 汙染彰化稻田9年被起訴

2019-08-30 16:18

影／大拖車「卡」住動彈不得 軍警、拖吊車合力救援

2019-08-30 20:20

幫出頭卻被陷害？勇警談判勸他留一條命說真相

2019-08-30 15:24

歹徒丟槍投降！結束警匪五小時對峙

2019-08-30 13:36

燒臘店哪道主菜看得出老闆技術？饕客激推「這道」是指標

2019-08-30 21:48

男子三峽遭開槍 找不到慶生醫院轉送馬偕治療中

2019-08-30 22:52

曾是「黑道急救站」 慶生醫院轉型醫美不再收道上兄弟

2019-08-31 00:48

開學前少女遭甩巴掌案 新北教育局：霸凌零容忍

2019-08-30 19:24

擠出奶奶的5年粉刺「比狗屎還臭」 她po圖網喊好療癒

2019-08-31 08:18

妙齡女才剛墮胎 前男友竟欲火焚身無套硬上

2019-08-31 09:13

K歌小動作 少女遭霸凌挨30巴掌

2019-08-31 00:06

屏東內埔十大肇事路段 警方將大執法

2019-08-30 13:59

罕病女奮進考取台大 凌晨宿舍墜樓不治

2019-08-30 14:22

小港機場接獲恐嚇信嗆炸班機 警全力清查可疑包裹

2019-08-30 16:33

阿嬤煮菜忘關爐火釀火警 孫子自2樓躍下逃生

2019-08-30 19:13

涉嫌違法整脊 推拿師急澄清整脊槍是「按摩槍」獲判無罪

2019-08-30 15:16

友傳員警超商購物照片諷偷懶 他得知背後原因怒譙

2019-08-30 15:04

半夜台中搭小黃回桃園 累壞司機他卻雙手一攤稱沒錢

2019-08-31 10:12

民雄警匪對峙5小時平安落幕 幕後功臣就是他

2019-08-31 09:04

與警對峙男子4案通緝 回應警喊話：我和警察、住戶沒仇

2019-08-30 13:31

基隆關查獲20噸硨磲貝加工品 被列保育動物

2019-08-30 19:25

兩盒白飯淋肉汁要價100元 網轟「是不是忘記你的肉？」

2019-08-31 10:56

因太陽花學運挨告殺人未遂 馬英九今首度出庭

2019-08-30 14:42

汐止警殉職民眾投書涉案男縱放？基檢澄清不符羈押要件

2019-08-30 20:32

五小時警匪對峙！三個油漆匠引出一個槍擊犯

2019-08-30 23:41

外籍生遭控藉酒性侵女同學 他辯：對方主動邀約

2019-08-30 17:33

感情事理不清 留英男子偷拍女室友日記勒索

2019-08-30 19:22

因太陽花挨告殺人未遂 江宜樺：群眾涉暴力侵入公署

2019-08-30 16:05

枕邊人是「攝狼」 女子遭偷拍10年逆襲提告

2019-08-31 10:16

害警摔死僅限制住居 殉職警家屬：無法接受

2019-08-30 16:41

小港機場捷運口驚傳有爆裂物？結果竟是一台電風扇

2019-08-30 17:56

丟爆裂物與警對峙 警：他疑涉殺人案不想入獄 或有冤情

2019-08-30 14:45

可惡！山老鼠以大雨掩護 入侵南投山區盜採珍貴黃檜

2019-08-31 11:00

乃哥豪宅淪麻將賭場 2友被判刑半年1人要繳160萬

2019-08-30 17:30

艱辛上台大 罕病女大生墜樓亡

2019-08-31 00:06

國道倒車被撞 賓士車主喪命

2019-08-31 00:08

登機前警尋獲皮夾 日籍樂人starRo：被台灣人的溫暖融化

2019-08-30 14:30

女大生到資訊公司打工 沒想到是幫詐團假網拍

2019-08-30 15:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top