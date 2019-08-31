勒殺老夫婦凶嫌伊拉克落網 刑事局護送幼子返台

2019-08-31 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



蕭姓老夫婦今年5月被發現陳屍台北市住處，死者伊拉克籍女婿涉重嫌，他帶1歲兒子逃回伊拉克，刑事局請求伊國庫德自治區警方協查，上月在當地查獲他，帶回其幼子，預計今天傍晚護送這名男童抵台，尚在交涉遣返犯嫌。

涉案的伊拉克籍男子Ali Hammad Jumaah，上月17日帶幼子在伊國庫德自治區被當地國際刑警查獲，犯嫌遭收押在看守所，男童被犯嫌親屬接到伊國城市摩蘇爾。

刑事局國際科幹員本月27日陪男童母親飛往庫德自治區，透過當地警方交涉，親屬同意送男童至該區，由我國外交部發護照，目前母子已在搭機返台途中。

針對犯嫌遣返，幹員持我國法務部開立的引渡請求書，交給庫德自治區政府，但當地法院裁定將人引渡伊拉克巴格達，後續仍待磋商；由於我國與伊拉克關係不密切，司法合作甚少，伊國警方未回應刑事局的協查請求，遣返充滿變數。

這起命案發生在今年5月1日，7旬蕭姓夫婦被兒子發現陳屍台北市士林區住處，頸部纏繞毛巾，檢警懷疑死者伊拉克籍女婿為爭搶1歲兒子監護權，勒斃岳父母逃逸。

刑事局掌握這名伊籍男子帶幼子，4月30日上午搭機飛往日本，隔天出境至阿拉伯聯合大公國城市杜拜，轉機飛往伊拉克巴格達。