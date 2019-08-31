他和槍擊通緝犯相互尊重 取得信任棄械投降

2019-08-31 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



槍擊通緝犯陳志明昨在嘉義縣開槍後挾持人質「拒捕」，經百餘名警力圍捕，後由刑事小隊長張永龍、民間友人「賓士達」陳盈達勸說後棄械投降，嘉義縣警局強調，出勤員警會馬上敘獎，後續偵查終結後一定會論功行賞。

「 大家都辛苦了！」嘉義縣警局長廖宗山表示，本案對峙5小時，警方能夠不開一槍，圓滿的將陳姓要犯逮捕到案，出勤的百餘名員警都很辛苦， 他會優先敘獎，另全案偵結、確認槍枝是否為制式或改造後，一定會論功行賞。

民雄偵察隊長潘學輝，昨天和陳的友人在現場喊話，呼籲陳志明不要衝動，隨後由陳點名的張永龍、民間友人陳盈達進屋對話。

張永龍說，幾個月前接獲分局長指示，指陳志明藏匿在嘉義縣，他透過朋友得知陳常出入嘉義市和嘉義縣新港，就透過朋友勸說，策動陳出面投案。因此並沒有和陳志明真的見過面，兩人都是透過朋友對話。

「我是去幫他，陳是朋友不會害我！」他說，了解陳志明對朋友講義氣，陳也透過朋友了解他的為人處事，雙方面互動雖只能透過中間人，但相互間已有基本信任度、相互尊重，也許就是這個原因，陳才會指名叫他進去。

張永龍說，昨天和陳盈達一進入屋內，陳志明當然先問他是否有帶槍，他表明身分後，強調一定會幫陳、不要衝動，陳隨即表示有話要和陳盈達單獨說，並提一袋槍械請他先交出去，他交槍完再進屋內，兩人已在套房內對話、門也上鎖。