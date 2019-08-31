親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

最後一天再見了！ SOGO新竹站前館熄燈民眾不捨

他和槍擊通緝犯相互尊重 取得信任棄械投降

2019-08-31 12:17聯合報 記者卜敏正╱即時報導

槍擊通緝犯陳志明昨在嘉義縣開槍後挾持人質「拒捕」，經百餘名警力圍捕，後由刑事小隊長張永龍、民間友人「賓士達」陳盈達勸說後棄械投降，嘉義縣警局強調，出勤員警會馬上敘獎，後續偵查終結後一定會論功行賞。

「 大家都辛苦了！」嘉義縣警局長廖宗山表示，本案對峙5小時，警方能夠不開一槍，圓滿的將陳姓要犯逮捕到案，出勤的百餘名員警都很辛苦， 他會優先敘獎，另全案偵結、確認槍枝是否為制式或改造後，一定會論功行賞。

民雄偵察隊長潘學輝，昨天和陳的友人在現場喊話，呼籲陳志明不要衝動，隨後由陳點名的張永龍、民間友人陳盈達進屋對話。

張永龍說，幾個月前接獲分局長指示，指陳志明藏匿在嘉義縣，他透過朋友得知陳常出入嘉義市和嘉義縣新港，就透過朋友勸說，策動陳出面投案。因此並沒有和陳志明真的見過面，兩人都是透過朋友對話。

「我是去幫他，陳是朋友不會害我！」他說，了解陳志明對朋友講義氣，陳也透過朋友了解他的為人處事，雙方面互動雖只能透過中間人，但相互間已有基本信任度、相互尊重，也許就是這個原因，陳才會指名叫他進去。

張永龍說，昨天和陳盈達一進入屋內，陳志明當然先問他是否有帶槍，他表明身分後，強調一定會幫陳、不要衝動，陳隨即表示有話要和陳盈達單獨說，並提一袋槍械請他先交出去，他交槍完再進屋內，兩人已在套房內對話、門也上鎖。

經過幾分鐘的私下交談，陳盈達開門表示陳已卸下心防、準備投降，並請在場支援的中打四隊隊長許忠彥進屋，陳交出手中的衝鋒槍後步出套房，由他和許忠彥陪同棄械投降。

張永龍昨天獲得陳志明信任，點名進屋交付槍械。記者卜敏正／攝影
張永龍昨天獲得陳志明信任，點名進屋交付槍械。記者卜敏正／攝影
分享
張永龍（左）、許忠彥（右）昨天將陳志明帶回偵訊。記者卜敏正／攝影
張永龍（左）、許忠彥（右）昨天將陳志明帶回偵訊。記者卜敏正／攝影
分享
嘉義縣警方昨天出動百餘警力，包圍陳志明租屋處周邊。記者卜敏正／攝影
嘉義縣警方昨天出動百餘警力，包圍陳志明租屋處周邊。記者卜敏正／攝影
分享
張永龍昨天獲得陳志明信任，點名進屋交付槍械。記者卜敏正／攝影
張永龍昨天獲得陳志明信任，點名進屋交付槍械。記者卜敏正／攝影
分享

嘉義槍枝通緝

相關新聞

慘遭老東家糾眾打斷手腳 人氣直播主樂觀面對未來

2019-08-31 09:07

嘉義警匪對峙／檢察官：首次近距離槍戰 所幸平安落幕

2019-08-31 13:18

勒殺老夫婦凶嫌伊拉克落網 刑事局護送幼子返台

2019-08-31 13:15

嘉義警匪對峙／陳供稱槍枝是靠走私入境 檢方清查管道

2019-08-31 13:13

永和河濱分屍案3外籍男否認殺人犯行 法官裁續押

2019-08-31 12:06

毒品通緝犯到馬偕探望遭開槍友人 直接被眼尖警逮補

2019-08-31 12:05

民雄警匪對峙5小時平安落幕 幕後功臣就是他

2019-08-31 09:04

網傳毆打直播主凶嫌是議長小弟 屏東縣議長周典論報案闢謠

2019-08-31 08:58

曾是「黑道急救站」 慶生醫院轉型醫美不再收道上兄弟

2019-08-31 00:48

警追車殉職／犯嫌道歉 害死警未押 家屬難接受

2019-08-31 00:06

疑買車糾紛尋仇 男子遭開2槍正在急救中

2019-08-31 00:02

嘉義警匪對峙／他，被槍抵胸「門若打不開就完了」

2019-08-30 23:45

嘉義警匪對峙／他，中部狠角「看到警察一定開槍」

2019-08-30 23:44

五小時警匪對峙！三個油漆匠引出一個槍擊犯

2019-08-30 23:41

男子三峽遭開槍 找不到慶生醫院轉送馬偕治療中

2019-08-30 22:52

汐止警殉職民眾投書涉案男縱放？基檢澄清不符羈押要件

2019-08-30 20:32

基隆關查獲20噸硨磲貝加工品 被列保育動物

2019-08-30 19:25

小港機場捷運口驚傳有爆裂物？結果竟是一台電風扇

2019-08-30 17:56

害警摔死僅限制住居 殉職警家屬：無法接受

2019-08-30 16:41

小港機場接獲恐嚇信嗆炸班機 警全力清查可疑包裹

2019-08-30 16:33

幫出頭卻被陷害？勇警談判勸他留一條命說真相

2019-08-30 15:24

丟爆裂物與警對峙 警：他疑涉殺人案不想入獄 或有冤情

2019-08-30 14:45

汐止警殉職案 王嫌首度道歉：很對不起這位警察

2019-08-30 14:23

影／民雄槍擊歹徒棄械投降 交出2長8短槍及手榴彈

2019-08-30 13:50

長興董座豪宅搶案陷膠著 返家清點外幣損失逾十萬

2019-08-30 13:50

歹徒丟槍投降！結束警匪五小時對峙

2019-08-30 13:36

與警對峙男子4案通緝 回應警喊話：我和警察、住戶沒仇

2019-08-30 13:31

影／歹徒嗆聲同歸於盡！警方請示檢方是否攻堅

2019-08-30 12:28

總統為薛定岳哽咽 警大教授感慨無法回答薛大哥的問題

2019-08-30 12:23

殉職警是否入忠烈祠？家人：再考慮

2019-08-30 12:07

「很對不起這位警察」 造成汐止警殉職的王嫌首度道歉

2019-08-30 11:29

影／歹徒丟爆裂物又開槍 霹靂小組到場包圍對峙

2019-08-30 11:20

毒犯交不出5萬改限制住居 侯友宜：對得起薛員警？

2019-08-30 10:43

尋仇連轟5槍逃亡20天落網 囂張嗆「警察槍法都沒那麼準」

2019-08-30 10:19

影／嘉義民雄傳槍響、擲爆裂物 警方出動長槍圍捕中

2019-08-30 10:11

為殉職警員薛定岳抱屈 侯友宜不滿意檢察官處分結果

2019-08-30 10:10

失控的績效制度 從汐止警追車殉職談起

2019-08-30 10:05

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

新莊霸凌少女案再流出新畫面 施暴者喊「打大力一點」

2019-08-30 22:49

影／民雄槍擊歹徒棄械投降 交出2長8短槍及手榴彈

2019-08-30 13:50

電鍍廠排廢水超標千倍 汙染彰化稻田9年被起訴

2019-08-30 16:18

影／大拖車「卡」住動彈不得 軍警、拖吊車合力救援

2019-08-30 20:20

幫出頭卻被陷害？勇警談判勸他留一條命說真相

2019-08-30 15:24

歹徒丟槍投降！結束警匪五小時對峙

2019-08-30 13:36

燒臘店哪道主菜看得出老闆技術？饕客激推「這道」是指標

2019-08-30 21:48

男子三峽遭開槍 找不到慶生醫院轉送馬偕治療中

2019-08-30 22:52

曾是「黑道急救站」 慶生醫院轉型醫美不再收道上兄弟

2019-08-31 00:48

開學前少女遭甩巴掌案 新北教育局：霸凌零容忍

2019-08-30 19:24

擠出奶奶的5年粉刺「比狗屎還臭」 她po圖網喊好療癒

2019-08-31 08:18

妙齡女才剛墮胎 前男友竟欲火焚身無套硬上

2019-08-31 09:13

K歌小動作 少女遭霸凌挨30巴掌

2019-08-31 00:06

屏東內埔十大肇事路段 警方將大執法

2019-08-30 13:59

罕病女奮進考取台大 凌晨宿舍墜樓不治

2019-08-30 14:22

阿嬤煮菜忘關爐火釀火警 孫子自2樓躍下逃生

2019-08-30 19:13

小港機場接獲恐嚇信嗆炸班機 警全力清查可疑包裹

2019-08-30 16:33

涉嫌違法整脊 推拿師急澄清整脊槍是「按摩槍」獲判無罪

2019-08-30 15:16

半夜台中搭小黃回桃園 累壞司機他卻雙手一攤稱沒錢

2019-08-31 10:12

友傳員警超商購物照片諷偷懶 他得知背後原因怒譙

2019-08-30 15:04

民雄警匪對峙5小時平安落幕 幕後功臣就是他

2019-08-31 09:04

與警對峙男子4案通緝 回應警喊話：我和警察、住戶沒仇

2019-08-30 13:31

基隆關查獲20噸硨磲貝加工品 被列保育動物

2019-08-30 19:25

兩盒白飯淋肉汁要價100元 網轟「是不是忘記你的肉？」

2019-08-31 10:56

因太陽花學運挨告殺人未遂 馬英九今首度出庭

2019-08-30 14:42

汐止警殉職民眾投書涉案男縱放？基檢澄清不符羈押要件

2019-08-30 20:32

五小時警匪對峙！三個油漆匠引出一個槍擊犯

2019-08-30 23:41

外籍生遭控藉酒性侵女同學 他辯：對方主動邀約

2019-08-30 17:33

感情事理不清 留英男子偷拍女室友日記勒索

2019-08-30 19:22

因太陽花挨告殺人未遂 江宜樺：群眾涉暴力侵入公署

2019-08-30 16:05

枕邊人是「攝狼」 女子遭偷拍10年逆襲提告

2019-08-31 10:16

害警摔死僅限制住居 殉職警家屬：無法接受

2019-08-30 16:41

小港機場捷運口驚傳有爆裂物？結果竟是一台電風扇

2019-08-30 17:56

可惡！山老鼠以大雨掩護 入侵南投山區盜採珍貴黃檜

2019-08-31 11:00

丟爆裂物與警對峙 警：他疑涉殺人案不想入獄 或有冤情

2019-08-30 14:45

乃哥豪宅淪麻將賭場 2友被判刑半年1人要繳160萬

2019-08-30 17:30

艱辛上台大 罕病女大生墜樓亡

2019-08-31 00:06

國道倒車被撞 賓士車主喪命

2019-08-31 00:08

登機前警尋獲皮夾 日籍樂人starRo：被台灣人的溫暖融化

2019-08-30 14:30

慘遭老東家糾眾打斷手腳 人氣直播主樂觀面對未來

2019-08-31 09:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top