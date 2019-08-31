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三峽修車廠槍擊案男中3槍 警追緝在逃2嫌

2019-08-31 10:34中央社 新北31日電

一名朱姓男子今晚在新北三峽遭開2槍，想到北市中山區慶生診所求診卻找不到該院，送往...
一名朱姓男子今晚在新北三峽遭開2槍，想到北市中山區慶生診所求診卻找不到該院，送往馬偕醫院治療中。記者蔡翼謙／攝影
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新北市三峽區的一處修車廠，昨天深夜發生槍擊案，造成朱姓男子身中3槍受傷。三峽警分局今天表示，漏夜偵辦已掌握涉嫌行凶與教唆的2名男子，報請檢方限制出境以利追緝。

三峽警分局今天表示，接獲台北市警方轉通報，三峽區中正路二段496巷一處鐵皮屋修車廠，30日晚間8時15分許發生槍擊案，朱姓男子在修車廠疑遭槍擊致傷送醫。

警方表示，接獲通報後立即派員前往三峽區中正路槍擊現場封鎖勘查，並在鐵皮屋工廠入口左側小型客廳，拾獲2枚彈殼並發現大量血跡，牆壁上還有一處疑似彈孔。

依據共同偵辦的台北市警方所掌握訊息，朱姓傷者經馬階醫院手術後，也在身上取出2枚彈頭。傷者共身中3槍受傷，一槍在右肩由上往下卡在腰部，一槍在右大腿由下往上，卡在臀部，另外，左臂有一處穿透的槍傷。

新北市三峽警方立即封鎖現場，調閱監視器積極偵辦，由警分局及新北市警局刑警大隊共組專案小組全力調查。

警方說，已掌握涉案車輛車號，開槍嫌疑人為台北市南港區的51歲黃姓男子。送朱姓傷者就醫的林姓男子，也涉嫌教唆黃嫌行凶。

警方說，報請新北地檢署指揮偵辦，並請檢方對黃、林2嫌核發拘票緝捕和管制出境，以防止2嫌潛逃出境。將在查緝到案後，釐清槍擊事件的原因。

本案源自於朱姓男子昨天晚上遭人開槍受傷後，隨即被林姓男子載往台北市林森北路一家以治療槍傷聞名，被譽為「黑道急救站」的醫院，但因醫院早已轉手，並轉型為醫美診所與身心科診所，傷者後來被送往馬偕醫院急救，由台北市警察局中山分局調查、通報。

槍擊馬偕醫院

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