慘遭老東家糾眾打斷手腳 人氣直播主樂觀面對未來

2019-08-31 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東人氣直播主吳季哲遭擄凌虐打斷手斷，警方逮捕「包龍星直播網」經營者洪臻賢等3人，依殺人未遂及違反組織犯罪條例等罪嫌送辦，檢方向法院聲押獲准；從屏東東港轉高雄就醫的吳季哲，雙手手腕及腳踝出現粉碎性骨折，左腳還有大面積撕裂傷，還要經歷多次清創手術，左眼視神經受損，恐影響視力，他轉入普通病房後透露只想樂觀面對目前情況。

42歲的吳季哲曾是洪臻賢經營的「包龍星直播網」的股東，去年拆夥自立門戶，在臉書創立「吳小哲探險台」，以探險式如到火葬場吃腳尾飯等的直播吸引人氣，粉絲人數從事發的7萬，今天已爆漲到10萬粉絲，同時期也創立「吳小哲直播台」專賣伴手禮，人氣竄升，頗有與包龍興打對台態勢，因與洪臻賢結怨慘遭糾眾報復打成重傷。

吳季哲直播叫賣到一半被洪等人以還錢為由叫到門外，持伸棍鐵棍棍押上車毆打成重傷，兩度昏厥，手腳全斷，被載到新埤建功親水公園丟包，醒來時為了求生，在暗夜爬行求救時腳底磨至全破，原在東港安泰醫院接受緊急治療，因傷勢嚴重轉至高雄一家醫院急救，現已轉至普通病房；親友看了不捨說：「對方就是要摧毀他的直播生涯！」