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民雄警匪對峙5小時平安落幕 幕後功臣就是他

2019-08-31 09:04聯合新聞網 綜合報導

嘉義縣警方昨派出霹靂小組，一度考慮是否攻堅。 記者卜敏正／攝影
嘉義縣警方昨派出霹靂小組，一度考慮是否攻堅。 記者卜敏正／攝影
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嘉義縣民雄鄉建國路二段167號內巷道，昨天上午8時許傳出多聲槍響，警方與陳姓嫌犯對峙近5小時，陳男從樓上丟出多顆爆裂物，甚至揚言要與警察同歸於盡。案件能平安落幕，據了解最大功臣即是人稱「賓士達仔」的嘉義地方聞人陳盈達，因他平時說到做到的做事風格，讓陳志明信服投降。

嘉義縣陳姓男子30日上午在民雄鄉建國路二段3樓租屋處開了數槍，警方獲報出動大批荷槍、持盾牌員警到場，陳再從樓上丟出多顆爆裂物，逃出的住戶指出「 他想要同歸於盡」，警方已將周邊道路團團圍住，並請示檢察官是否攻堅。據警方調查，四十多歲的陳姓男子擁有強大火力，目前被通緝四案中，其中一件是殺人未遂，被判刑13年，但他一直沒有到案執行。

根據《自由時報》報導，昨日陳男被警方包圍時，託人打電話給陳盈達，他便立即趕赴現場，當時警方與陳男通話後，他指定陳盈達進入屋內，陳盈達進去後，陳男即交出一袋槍械，要求轉交警察。

陳盈達在樓梯間勸說陳男，詢問「有何需求？」，陳男回答「歹勢！大仔，今天我出來七逃，我要拚，不是殺幾個人來陪葬，不然就是自殺！」，陳盈達察覺陳男精神狀況不佳，立刻緩和氣氛安撫他「你若尊重我是大仔，聽我的話！」、「你如棄械投降被關，妻兒還在，如與警方開戰，你會被打死！」

由於陳男父親還在、母親罹癌，妻兒也需要有人照顧，他因此向陳男表示，「我會幫忙照顧你的父母與妻兒，你不用煩惱，相信我！」由於陳盈達平時為人正氣、說到做到，陳男也非常相信他，經過十分鐘對談後，陳男交出手中槍械，離開屋子投降。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

嘉義警察

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