曾是「黑道急救站」 慶生醫院轉型醫美不再收道上兄弟

2019-08-31 00:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



20多歲朱姓男子昨天深夜在新北三峽區中正路遭開2槍，他的28歲林姓女友想陪同他到過去有「黑道急救站」之稱的北市中山區慶生醫院急救，但找不到該院只能打119，轉送馬偕醫院急救中，事實上慶生醫院十多年前因院方易主，早已轉型醫美診所，但受過去「盛名之累」，仍有人像朱姓男子一樣，受槍傷後會想到慶生醫院求診。

台北市慶生醫院在80年代開業，當時所在的林森北路周邊酒店林立，龍蛇雜處，該醫院外科醫術精湛，24小時承接許多黑道兄弟無法到公立醫院處理的刀傷、槍傷，且敢於「下重藥、動大刀」，甚至有人說「只要有命進得了門，就一定活著出得了院」，讓慶生打響「黑道急救站」之稱。

慶生醫院最著名的一段「手術刀對開山刀」故事，是一次前院長陳良善正在手術室幫病人開刀搶救，2名拿開山刀的「兄弟」衝入手術房想尋仇，陳良善不為所動，揮著血淋淋的手術刀喝斥「這裡你是老大，還是我是老大，給我出去！」2名兄弟的氣焰瞬間「消風」，乖乖退出手術房，據傳江湖上也有進了慶生就不可再追殺的默契。

不過慶生醫院2003年易主後轉型，成為醫美診所已經十多年。只不過受昔日盛名之累，仍有人動輒深夜登門求救，去年10月間一名張姓男子疑因債務糾紛，遭設局凌虐至昏迷不醒，4名嫌犯將他載到慶生醫院，又拉又抬的將人搬到2樓院區， 院方以醫美診所不能施行醫療為由拒收，只好又把人抬到台北馬偕急診室外丟包。