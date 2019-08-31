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疑買車糾紛尋仇 男子遭開2槍正在急救中

2019-08-31 00:02聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

20多歲朱姓男子今晚在新北三峽區中正路遭開2槍，他的28歲林姓女友，本欲陪同他到北市中山區慶生醫院急救，但因找不到該醫院，只能報請119救護。目前朱男被送往馬偕醫院急救中。

據了解，朱男疑與友人有買賣車輛糾紛，才遭人在三峽開槍，他的左大腿及肩膀中彈。警消到場發現朱男意識模糊，緊急將他送往馬偕醫院急救。轄區中山警分局已通報三峽警分局偵辦。

一名朱姓男子今晚在新北三峽遭開2槍，想到北市中山區慶生診所求診卻找不到該院，送往...
一名朱姓男子今晚在新北三峽遭開2槍，想到北市中山區慶生診所求診卻找不到該院，送往馬偕醫院治療中。記者蔡翼謙／攝影
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