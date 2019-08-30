男子三峽遭開3槍 被丟包醫美診所轉送馬偕治療中

2019-08-30 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



一名年約30多歲男子今天晚上在新北三峽區遭開3槍，分別是雙手與大腿中槍，被丟包在北市中山區慶生診所急救，但該醫院早已轉型為醫美診所，男子隨後被送往馬偕醫院急救，目前意識清楚，警方正循線逮捕開槍嫌犯。