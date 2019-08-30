太陽花案出庭？方仰寧：警對現行犯沒有「不作為」選項

2019-08-30 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



2014年「太陽花」學運落幕，行政院驅離事件濺血，引爆民告官自訴潮；周榮宗等人自訴前總統馬英九殺人未遂、重傷未遂、傷害、強制罪。台北地院今天傳喚馬英九出庭，馬英九說，自訴人指他下令武力驅離群眾涉殺人未遂等罪，但他沒下令，「我無罪」。

法官也傳喚行政院前院長江宜樺、警政署前署長王卓鈞、台北市警中正一分局前分局長方仰寧，3人也否認犯罪，稱警方是依法驅離違法的群眾，庭審經10分鐘休庭，全程進行近3小時，法官庭末諭知11月29日再開庭。

馬英九獲優先發言機會，他說，本案發生在2014年3月，當時參加太陽花學運的幾百個學生在3月18日晚上衝進立法院占領議場24天，要求行政院撤回函送立法院備查的「兩岸服務貿易協議」，並制定「兩岸協議監督條例」。

3月23日上午他在總統府召開中外記者會，肯定年輕人關心國事、勇於參與的熱情，但認為實踐民主不必以犧牲法治與社會秩序作為代價，然而，當天晚上有數千群眾以暴力方式，違法闖入行政院，他們破壞門窗，進入一、二樓辦公室，準備占領後阻撓第2天公務員上班，以癱瘓中央政府。

馬英九說，這在任何民主法治國家都無法容忍，政府絕對有責任勸離或驅離，以維護國家最高行政機關安全與社會秩序，這是合法、必要、而且符合多數民意的期待。

馬說，對於這些群眾，當時警方主動依法勸離或驅離，以恢復行政院的安寧秩序，是正確的作法，符合警察機關處理群眾事件的標準作業程序，不需要由總統下令；自訴人指控他當時下令行政院長江宜樺以武力驅離群眾，造成民眾受傷流血，所以構成「殺人未遂」等犯罪。完全不是事實。

江宜樺說，群眾拿鐵撬、油壓剪破壞警方阻隔的設施，入侵行政院、試圖占領行政院大樓，行為已經不是和平的集會遊行，而是涉及暴力的侵入公署。

江宜樺說，警方依法勸離和驅離，完全符合阻卻違法的事由，他身為行政院長，接獲警政署報告相關狀況後，表示支持警方的驅離行動，是身為行政院長應依法做出的決定，對自訴人指控的刑事罪責，「我一概不能同意」。

法官審問馬、江、王、方是否有下令警方以警棍、齊眉棍、長盾、圓盾、噴水車驅離群眾而造成人員受傷，4人答辯方向不盡不同。

馬英九說，他沒有下令警方驅離群眾；江宜樺說，王卓鈞打電話給他，他表示支持驅離；王卓鈞說，警察本於職責執法，沒有「下令」的問題，中央負責調度警力，如有需求就會依法調度。

方仰寧說，太陽花學運時，警方讓學生有足夠的空間表達意見，也負責學生的安全，但後來學生侵入行政院破壞設施，變現行犯，他身為轄區警分局長，沒有「不作為」的選項；方說，他站在指揮車上極盡勸導之能事，勸不走的警方才抬離或驅離。

方仰寧說，他是現場指揮官，沒有帶裝備，只是要求警察合法去執行職務，而員警在警校都上過課，怎麼執法不必由他下令；方仰寧說，會動用噴水車驅離，是要淨空場地恢復交通，開始先「仰射」是想讓他們身體濕掉，對於不聽勸告者才用噴水車「平射」。