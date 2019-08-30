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影／太陽花殺人未遂自訴案更二審 馬英九聲明

2019-08-30 17:51聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

五年前「太陽花學運」與「占領行政院」參與民眾自訴遭警方不當驅離受傷，控告前總統馬英九、行政院前院長江宜樺、警政署前署長王卓釣、台北市警中正一分局前局長方仰寧殺人未遂，台北地方法院更二審開庭審理這件自訴案，傳喚4名被吿與23位自訴人出庭，馬英九在庭訊結束後發表聲明強調清白。

太陽花殺人未遂自訴案更二審，台北地院下午傳訊前總統馬英九等人出庭，馬前總統在庭訊...
太陽花殺人未遂自訴案更二審，台北地院下午傳訊前總統馬英九等人出庭，馬前總統在庭訊結束後發表聲明強調清白。記者曾吉松／攝影
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太陽花殺人未遂自訴案更二審，台北地院下午傳訊前總統馬英九等人出庭，馬前總統在庭訊...
太陽花殺人未遂自訴案更二審，台北地院下午傳訊前總統馬英九等人出庭，馬前總統在庭訊結束後發表聲明強調清白。記者曾吉松／攝影
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太陽花學運行政院馬英九

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