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台南監獄「科學實證戒毒班」展成果 助收容人啟動新生

2019-08-30 17:15聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南監獄參考美國聯邦政府研究機構NIDA（國家藥物濫用研究所）的研究建議，規畫「啟動新生命方案」、開辦「科學實證戒毒班」，經過6個月戒癮課程，共有23名收容人結業，其中更首次有一半學員還是愛滋感染者，今天家屬趕來見證收容人戒毒決心。

南監教化科表示，南監依照美國聯邦國家藥物濫用研究所的13項治療原則，規畫「毒品成癮」、「人際關係」、「情緒管理」等七大面向毒品犯處遇課程，加強四方連結，以專班集中管理授課方式辦理科學實證毒品戒毒計畫。

戒毒班自今年3月18日起至8月30日，6個月、24周處遇課程，區分為「基礎」及「進階」課程二階段，結合勞政、衛政、社政等各方社會資源，安排專業師資以團體、演講、大班課程、個別輔導等方式進行。

獄方還增加敘事治療課程，由專業諮商師帶領授課，並以課後檢討及個案研習等方式加強處遇模式，運用7大面向傳授並連結其生命相關的人事物，協助收容人調整身心狀況、強化對藥癮正確認知、提升戒毒自我控制。

南監下午舉辦結業典禮暨家庭日，邀請合作單位財團法人臺灣更生保護會臺南分會、法律扶助基金會臺南分會、勞動力發展署雲嘉南分署臺南就服中心、無犯罪促進會、臺南市藥師公會、大集文教服務協會、正念關懷協會、幻奇表達藝術治療學會及授課講師、收容人家屬參與，希望藉由來賓鼓勵、老師勸勉、家屬的支持，來增強毒品收容人與家人的情感連結，強化戒毒意志。

活動由合唱班音樂老師黃南海，帶領收容人獻唱「陪伴」一曲揭開序幕，此曲闡述對家人滿懷的愛，象徵在戒毒艱辛的路途中，有家人的陪伴對於戒癮者來說是強大的支持與鼓勵。

接著由大集文教服務協會透過設計「彩虹橋」等收容人參與活動，藉走過由家屬及老師合力搭建彩虹橋象徵後能重新蛻變，迎接嶄新的人生，接下來的「反哺歸真」及「獻花」則是感謝家人不離不棄的陪伴。

活動過程中也穿插播放收容人課程照片、心得感言及未能親自到場家屬的祝福影片，最後安排親屬座談，現場家屬與收容人傾訴相思之情，場面溫馨感人，活動下午4時圓滿畫下休止符。

南監表示，期盼收容人出監後能在家人的關心與支持下，遠離毒品，重新開創美好的幸福人生。

南監下午舉辦結業典禮暨家庭日，頒獎感謝合作單位協助。記者周宗禎攝影
南監下午舉辦結業典禮暨家庭日，頒獎感謝合作單位協助。記者周宗禎攝影
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南監下午舉辦結業典禮暨家庭日，邀請收容人與家屬參與。記者周宗禎/攝影
南監下午舉辦結業典禮暨家庭日，邀請收容人與家屬參與。記者周宗禎/攝影
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南監下午舉辦結業典禮暨家庭日，頒獎感謝合作單位協助。記者周宗禎攝影
南監下午舉辦結業典禮暨家庭日，頒獎感謝合作單位協助。記者周宗禎攝影
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南監下午舉辦結業典禮暨家庭日，頒獎感謝合作單位協助。記者周宗禎攝影
南監下午舉辦結業典禮暨家庭日，頒獎感謝合作單位協助。記者周宗禎攝影
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南監下午舉辦結業典禮暨家庭日，頒獎感謝合作單位協助。記者周宗禎攝影
南監下午舉辦結業典禮暨家庭日，頒獎感謝合作單位協助。記者周宗禎攝影
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收容人開心領取結業證書。記者周宗禎/攝影
收容人開心領取結業證書。記者周宗禎/攝影
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戒毒毒品臺南

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