害警摔死僅限制住居 殉職警家屬：無法接受

2019-08-30 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



新北市汐止警分局汐止派出所警員薛定岳追車殉職，他的家屬對外打破沈默，透過警方發出聲明，指無法接受檢察官僅命犯嫌限制住居，警察執法遭歹徒危害生命，卻沒有法律制裁作為後盾，將來如何保障民眾安全。

汐止分局今天下午代家屬發聲明，表示檢察官令犯嫌5萬元交保，後改以限制住居處分，家屬無法接受，薛定岳追緝犯嫌，不顧自身安危，為的就是打擊不法、除暴安良，發生這種憾事，家人肝腸寸斷、悲傷欲絕。

聲明指出，相信全國警察跟薛定岳一樣，雖然知道很危險，但是職務是警察，不管當下多危險，遇到事情心中就有「查緝犯嫌、保護市民」的天職意念驅使執行任務，檢察官的處分對薛定岳非常不公平，「這種處分能夠對全國辛苦執法的警察人員負責嗎？」

家屬透過聲明說，警察因公執法遭受歹徒暴力挑釁危害生命，卻無法以嚴厲法律制裁作為後盾，往後如何保障善良百姓安全，希望法律能嚴懲，不希望有警察再發生這種憾事。