女大生到資訊公司打工 沒想到是幫詐團假網拍

2019-08-30 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



詐騙集團網路拍賣收錢不出貨，假援交騙取遊戲點數，透過李姓男子的資訊公司申辦手機門號，註冊網拍及遊戲公司帳號，以林姓男子的網路公司跳板上網，涉及約4000件詐欺案，刑事局搜索兩間公司查獲李、林等4人，其中1名女大學生在公司打工也被查辦。

警方調查，李姓男子（35歲）在嘉義縣成立「銳翊」資訊公司，以公司或人頭向電信公司申辦3700餘支手機門號，提供詐騙集團上網註冊帳號時操作簡訊認證，綁定3000多個臉書帳號、3400多個網拍帳號及5200多個遊戲帳號。

林姓男子（28歲）在台中市經營「立薰」網路公司，向電信公司申設150餘線寬頻網路，架設VPN網路服務，讓詐團從境外連線上網，顯示成台灣的網路IP位址，登入拍賣網站及臉書。

刑事局偵九大隊第二隊去年起分析詐欺案，鎖定這兩間公司，今年5、6月兩波搜索，分別查獲李、林及李的2名員工，其中1名員工是某私立大學夜間部女學生，負責操作簡訊認證，稱剛進公司打工兩天，犯嫌均稱僅提供服務，對詐騙不知情。

警方查扣大批電腦及網路設備，研判詐團藏身大陸，兩岸地下匯兌詐騙所得，將4人依詐欺、偽造文書、洗錢防制法等罪嫌函送法辦。