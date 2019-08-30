幫出頭卻被陷害？勇警談判勸他留一條命說真相

2019-08-30 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣陳姓男子今天上午8時許在民雄鄉建國路二段3樓租屋處，因不明原因開槍，警方獲報派出大批持槍、盾牌員警到場後，歹徒又從樓上丟出多顆爆裂物，下午1許經談判後陳男交出2長11短槍，及1顆制式手榴彈棄械投降，現帶回民雄分局，檢察官姜智仁直接詢問。

據陳男友人表示，陳男今年過年涉嫌在彰化一家當舖連開50多槍逃逸，因殺人未遂被判刑13年確定要入獄，他 他逃亡過程一直沒有獲得資源幫助，自認為「挺老大卻被陷害」，也懷疑今天員警到場是有人密報、覺得委屈，但這部分與警方上午獲報到場原因並不相同。

警方上午8時許獲報，在民雄鄉建國路二段3樓租屋處出現槍聲，警方派出大批持槍、盾牌員警到場後，歹徒又從樓上丟出多顆爆裂物，從屋內逃出住戶指出「 歹徒想要同歸於盡」，警方已將周邊道路、草叢全數包圍。

住該大樓一樓吳姓房客表示，當時聽到槍響，以為是電線走火出門查看，就被3樓房客持槍押住，該男子情緒不穩持長槍威脅他，手上持有20多發子彈及長短槍、爆裂物，發現被員警包圍，怒嗆「 要同歸於盡」，他趁歹徒不注意才開門逃逸。