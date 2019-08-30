高雄開學日熱鬧滾滾 局長鐵騎隊宣導反毒各校歡喜迎新

2019-08-30 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



今日是開學日，高雄市教育局長吳榕峯一早帶領自行車隊巡迴校園，到學校宣導交通安全與反毒，並在校門前送給學生開學小禮物。左營新上國小為新生安排迷宮大考驗，並循古禮向老師獻上代表敬師授業的「拜師狀」與束脩。楠梓右昌國小派出超大的木偶相迎，小朋友開心的跟超大書包合照。鳳山文華國小為新生舉辦掃地與摺衣服闖關活動。

吳榕峯領著教育局交通安全及反毒宣導團隊，上午騎乘自行車到青年國中、鳳山中山國小關心學生上下學情況，貼心提醒汽機車接送的家長，務必讓小孩確實繫好安全帶。並提醒學生確實戴好安全帽，強調千萬別因為怕麻煩忽略了安全。

有鑑於新興毒品外觀樣態多樣化，藏身飲料與糖果包裝內，誘惑青年學子食用，吳榕峯現場帶領強化校園反毒教育，讓師生一起識毒、拒毒與反毒。他表示，教育局投注更多人力與資源，在於校園反毒預防宣導、關懷處遇與輔導工作，尤其讓學子勿因好奇接觸毒品，遠離可能施用或接觸毒品的危險因子，同時協助困難個案重建生活秩序。

新上國小校長王彥嵓表示，新上國小今年入學新生人數打破創校21年來最高紀錄，13班、共346人。今年是新課綱推動的首年，教學團隊重新思考許多更開放、更多元的方向。以今年的新生入學活動而言，即是以孩子本位進行規劃，一年級新生在進入陌生環境後，在他們的世界裡活像是個超大的人生迷宮，再加上學校新建門面工程，即是以「迷宮」作為設計主意象，期待學生能在老師的循循善誘下，走出人生與知識的迷濛道路，再加上闖關、拜師禮等，真正實踐新課綱的「成就每一個孩子」重要精神。

四維國小親師生團隊準備的小一新生開學迎新活動，精心規劃布置「迎接未來世界等待的人才」意象的迎新門，兩側並設有Super Kids雙語九宮格、帶領寶貝們嘗試用英語問候打招呼。迎新活動由校長、家長會長、主任、自治小市長團隊、志工們，以及穿著「小黃人」人偶的老師，一同列隊歡迎小一新生上學。學校並送上愛的見面禮，裡頭有彩虹筆、直尺與面紙，彩虹筆要畫出屬於自己的彩色人生，直尺代表學習用心中的一把尺，在適當的時間做正確的事，面紙則是當自己或同學受到挫折時，可以用來擦乾眼淚，恢復快樂的童顏。

加昌國小今天派出超大木偶相迎，坐姿時就有6公尺，站起來更高達9公尺。小一新生開心的跟超大書包拍照，展開快樂的學習生涯。教師朱國良表示，加昌國小自許為故事中的仙女姊姊，不斷教育小木偶成為人類，以期讓兒童學習修正各種惡習，轉化成為一個誠實、聽話、愛學習、愛勞動，並能自愛愛人的好孩子。讓兒童的美好未來，有更好更多的選擇。