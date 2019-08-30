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影／民雄槍擊歹徒棄械投降 交出2長8短槍及手榴彈

2019-08-30 13:50聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣陳姓男子今天上午8時許在民雄鄉建國路二段3樓租屋處，因不明原因開多聲槍，警方獲報派出大批持槍、盾牌員警到場後，歹徒又從樓上丟出多顆爆裂物，並嗆「想同歸於盡」，陳姓男子與警方談判後已交出長短槍，及一顆制式手榴彈，經過警方談判，下午1許棄械投降。

嘉義縣警察局長廖宗山表示，陳姓男子被警方包圍後，透過管道跟友人聯繫，並要求和他認識的員警，水上分局偵查小隊長張永龍對話，經過談判 溝通後，陳男交出身上的2長8短槍及手榴彈，現帶回民雄分局偵訊中。

嘉義縣警察局長廖宗山（右），說明陳姓男子今天中午棄械投降過程。記者卜敏正／攝影
嘉義縣警察局長廖宗山（右），說明陳姓男子今天中午棄械投降過程。記者卜敏正／攝影
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陳姓男子今天中午棄械投降，交出身邊的長短槍及手榴彈、刀械。記者卜敏正／攝影
陳姓男子今天中午棄械投降，交出身邊的長短槍及手榴彈、刀械。記者卜敏正／攝影
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陳姓男子今天中午棄械投降。記者卜敏正／攝影
陳姓男子今天中午棄械投降。記者卜敏正／攝影
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嘉義警察

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