歹徒丟槍投降！結束警匪五小時對峙

2019-08-30 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣陳姓男子上午在民雄鄉建國路二段3樓租屋處開了數槍，警方獲報出動大批荷槍、持盾牌員警到場，陳再從樓上丟出多顆爆裂物，逃出的住戶指出「 他想要同歸於盡」，警方已將周邊道路團團圍住，並請示檢察官是否攻堅，剛剛傳出陳姓男子丟出黑袋子及長槍，向警方投降，結束五小時的對峙。