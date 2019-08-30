影／歹徒嗆聲同歸於盡！警方請示檢方是否攻堅

2019-08-30 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣陳姓男子今天上午8時許在民雄鄉建國路二段3樓租屋處，因不明原因開多聲槍，警方獲報派出大批持槍、盾牌員警到場後，歹徒又從樓上丟出多顆爆裂物，從屋內逃出住戶指出「 歹徒想要同歸於盡」，警方已將周邊道路、草叢全數包圍，拉起封鎖線，並請示檢察官是否攻堅。

警方霹靂小組現場開會，並請示檢察官。記者卜敏正／攝影 分享 facebook

附近民眾表示，上午有3名男子表示要到該棟房屋處油漆，不久就傳出槍聲，3名男子也倉皇離開現場，但林姓屋主表示，今天沒有請人來擦油漆，3人身份仍待警方調查。

住在該大樓一樓吳姓房客表示，當時聽到槍響，以為是電線走火出門查看，就被3樓房客持槍押住，該男子情緒不穩持長槍威脅他，手上疑有20多發子彈及瓦斯爆裂物，發現被員警包圍，怒嗆「 要同歸於盡」，他趁歹徒不注意才開門逃逸。

今天上午8時許，附近居民就聽到多聲槍響，疑似巷道一棟大樓內開多槍，員警獲報到場後下車查看，又聽到多聲槍響，該住宅鐵門也出現彈痕，立即要求警力支援。

嘉義縣警察局長廖宗山親自到場指揮，對周邊巷道、草叢、防火巷，派出持槍、盾牌員警包圍，住宅內歹徒也多次丟出爆裂物，產生強烈爆炸聲，現場還多次傳出槍響，研判已開20多槍，並多次丟出爆裂物。

嘉義縣警方派出霹靂小組、防爆小組到場，同時正在調查歹徒真實身份，希望透過家屬聯絡他出面，現場忽然下起大雨，但員警仍持槍守在現場不敢離開，並請示檢察官是否攻堅。