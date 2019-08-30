影／歹徒丟爆裂物又開槍 霹靂小組到場包圍對峙

2019-08-30 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣民雄鄉建國路二段167號內巷道，今天上午8時許傳出多聲槍響， 警方獲報派出大批持槍、盾牌員警到場後，歹徒又從樓上丟出多顆爆裂物，強烈爆炸聲讓附近居民都嚇壞了，警方已將周邊道路、草叢全數包圍，拉起封鎖線限制居民進出。

住在該大樓一樓吳姓房客表示，當時聽到槍響，以為是電線走火出門查看，就被3樓房客持槍押住，該男子情緒不穩持長槍威脅他，手上疑有20多發子彈及瓦斯爆裂物，他趁歹徒不注意才開門逃逸。

今天上午8時許，附近居民就聽到多聲槍響，疑似巷道一棟大樓內開多槍，員警獲報到場後下車查看，又聽到多聲槍響，該住宅鐵門也出現彈痕，立即要求警力支援，因為爆炸產生煙霧，也聯絡消防隊到場支援。

嘉義縣警察局長廖宗山已經親自到場指揮，對周邊巷道、草叢、防火巷，派出持槍、盾牌員警包圍，住宅內歹徒也多次丟出爆裂物，產生強烈爆炸聲，現場還傳出多聲槍響，嘉義縣警方也派出霹靂小組、防爆小組到場，同時調查歹徒真實身份，希望透過家屬聯絡他出面。