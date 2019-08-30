尋仇連轟5槍逃亡20天落網 囂張嗆「警察槍法都沒那麼準」

2019-08-30 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



黃男朝鄭的座車連轟5槍，事後還嗆「警察槍法都沒那麼準」。圖／讀者提供 分享 facebook 桃園高姓男子因朋友擦撞1間宮廟的神像，他不滿廟方鄭姓員工質問，今年5月21日撂來8名友人持刀槍衝進去，還拿刀架在廟公脖子上，黃姓同夥甚至朝鄭坐車連轟5槍，黃逃亡20多天後落網，他矢口否認殺人犯意，還嗆說「警察槍法都沒這麼準」，檢方不採信，依殺人未遂罪等起訴高等9人。

檢警調查，主嫌高男（26歲）因聽聞朋友和該宮廟鄭姓員工有糾紛，他為替對方出氣就在臉書PO文稱「茶磚路請求支援」，黃男（22歲）就帶著1把改造手槍到場，高同時再找來7名同夥前往尋仇，一群人20分鐘後就在廟前廣場集合。

高並拿著信號彈，黃也持槍帶隊，一群人衝進寺廟內包圍廟公，還拿刀架在對方脖子上逼問他鄭的下落，剛好鄭搭著游姓友人的車回來，眾人發現他行蹤就高呼「人在這！」隨即轉移目標朝鄭的座車瘋狂揮砍，黃還朝車子連轟5槍，其中3槍貫穿鈑金，所幸鄭即時逃逸才未慘遭擊斃。

警方獲報到場時眾人一哄而散，經循線追查陸續帶回涉案相關人等，但黃開槍後隨即逃逸，直到6月16日龜山警方才持拘票在黃於新莊的租屋處抓到人，並協同他到新北市中和一處騎樓廢棄車輛內起獲作案用的槍枝，訊後依殺人未遂等罪嫌將9人移送偵辦。

檢方訊時，黃坦承有開槍，但辯稱沒有殺人的故意，甚至還說「連警察槍法都沒這麼準」，高男也承認有糾眾要去找鄭理論，表示直到黃開槍才知道他有帶槍，賴姓同夥則說，自己有持西瓜刀架在廟公脖子上，也看到黃持槍指著對方，後來回頭就看到鄭男坐在1輛車上。

另包括高的弟弟、楊姓、洪姓、陳姓、何姓及藍姓同夥都表示，接到電話表示要去現場助陣，不清楚實際糾紛，只是到場陪同助陣等語。