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高雄豪宅搶案 警方調監視器追地緣關係

2019-08-30 09:40中央社 高雄30日電

高雄老字號長興材料公司前董事長豪宅昨天遭2名蒙面歹徒侵入行搶案，警方今天已依調閱案發處沿線監視器清查，發現搶匪「熟門熟路」，正清查地緣關係。

高雄市昨發生豪宅搶案，兩名蒙面歹徒持槍闖入屋內，控制屋內人員行動後搶奪財物逃逸無...
高雄市昨發生豪宅搶案，兩名蒙面歹徒持槍闖入屋內，控制屋內人員行動後搶奪財物逃逸無蹤。記者徐白櫻／翻攝
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這座豪宅位於鳥松區澄清湖豪宅區圓山大飯店附近，昨天下午遭2名身高170多公分高的蒙面歹徒侵入行搶，當時屋內有行動不便老董事長太太和工人及幫傭等6人，歹徒控制4人後搜刮屋內財物，騎走工人2輛機車分頭逃逸前還不忘拆走屋內監視器主機，沒有人員傷亡。

2名蒙面歹徒不僅搜刮屋內財物的犯案動作快速，約10多分鐘得手即騎走工人2輛機車分頭逃逸。警方昨晚也在高雄大樹區偏僻山區的一處產業道路找到其中1輛被搶匪騎走的機車，由鑑識小組採樣蒐證。

參與偵辦人員指出，案發地點為一處斜坡，主要聯外道路只有1條，往上走是前往市區三民區和仁武區等方向；往下走則是往鳳山、鳥松及大樹。2名搶匪都往下走分頭逃逸，其中1輛機車在大樹區偏僻處找到，另名搶匪也是往鳳山和大寮等方向逃逸，轄區高雄市警察局仁武分局今天派人擴大搜尋鄰近地區範圍。

長興材料公司原名長興化工，創設於民國53年，依公司官網資料，主要以生產合成樹脂起家，發展成特用及電子等化學材料供應商。目前老董事長交棒給兒子經營，案發處由老董事長夫婦居住。

警察澄清湖高雄市豪宅搶劫

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