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枋寮鄉政顧問李孟居傳解放軍集結照後失聯

2019-08-29 21:33中央社 屏東縣29日電

屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居18日前往香港旅遊失聯，枋寮鄉長陳亞麟今晚表示，他20日上午10時左右與李孟居聯絡，李傳了張解放軍香港邊境集結照片給他後，就再也聯絡不上。

居住新竹市的李孟居5月受聘為枋寮鄉鄉政，本月18日隻身赴香港旅遊，原本與陳亞麟約好27日一起參加印尼日惹的一場國際會議，但李孟居20日上午10時通最後一通電話後就失聯。

臉書「抗爭少女日記」粉絲專頁下午貼文指出，李孟居親友向專頁求助，指李孟20日傳送過1張解放軍在香港邊境集結的照相之後，就和親友失去聯絡。

人在印尼的陳亞麟向中央社記者證實，20日上午10時，他與李孟居通最後一通電話，當時李孟居告訴他，人在香港邊境，想過關深圳，解放軍集結在邊境，情勢看起來很緊張，李並傳了張解放軍集結的照片給他，之後，就再也聯絡不上李孟居。

陳亞麟說，他不確定解放軍集結邊境的照片是不是李孟居拍的，但20日上午10時那通電話後，就再也聯絡不上李孟居，李孟居的弟弟25日透過臉書找到他，他把解放軍集結的照片傳給李的弟弟。

陳亞麟說，李孟居是到香港旅遊，但關注「反送中」事件，18日當天隻身到香港後，當天曾傳了張「反送中」現場的照片給他。

陳亞麟表示，由於跟李孟居27日相約要在印尼日惹出席國際會議，他在20日後一直聯絡不上李，透過臉書、line、朋友及香港的社團協尋都找不到，25日向陸委會通報，27日到達印尼後也見不到李孟居，向印尼當局查詢，發現李孟居並沒有入境印尼。

44歲的李孟居是新竹人、未婚、信達光學負責人，陳亞麟表示，他與李孟居多年前在台北的一場活動中認識，由於李孟居很關心台灣的發展及國際事務，加上還有留美背景，今年5月請李擔任鄉政顧問，協助推展枋寮鄉相關的外交交流及行銷。

香港解放軍印尼

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