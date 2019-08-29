殉職員警移靈彰化老家 兩老悲痛 總統上香致意

2019-08-29 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



新北市汐止警分局員警薛定岳昨天追緝嫌犯遭衝撞，撞上分隔島殉職，今天下午移靈回彰化縣伸港老家，他的父母難掩悲痛，總統蔡英文也前往上香致意，並安慰兩老，蔡英文說，一個年輕的警員就這樣走了，大家心裡都很不捨，她將會請警政署與內政部重新檢討，讓警員執勤時能更安全。

蔡英文今天在彰化原本就有7個參訪行程，適逢殉職員警下午移靈回伸港老家的第一公墓，蔡英文下午6時臨時再插入上香行程，在內政部長徐國勇等人陪同下，到第一公墓靈堂上香時安慰薛員的父母，兩老相當悲痛，薛母攤在一旁，令人不捨。

蔡英文說，此事件讓警界年輕同仁都很有同感，她也呼籲警察在執勤一定要先注意自己安全，能保護自己，才能保護人民，也會請請警政署與內政部重新檢討，讓警員執勤時能更安全。

徐國勇表示，去年警政署已一再強調科技執法，而這位員警非常盡責與英勇追緝嫌犯，事後發現嫌犯有吸毒等多項前科，此員警完全是符合執勤時的SOP執勤，會以最高撫恤辦理，也感謝警察在維護治安工作上的付出。

31歲員警薛定岳最近才和女友剛拍完婚紗準備結婚，今天下午移靈回老家，其父母和家人都悲傷痛哭，讓人不捨，聞訊前來關心的姑姑說，薛定岳是個很乖的孩子，平常雖很忙，還是會抽空回來探望父母，今年父親節就有回來陪其父親過節。