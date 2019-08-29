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弔唁殉職警薛定岳 總統：值勤要先保護自己

2019-08-29 20:03中央社 彰化縣29日電

新北市警察局汐止分局警員薛定岳昨天追捕拒檢逃逸王姓騎士時摔車殉職，今天下午移靈回彰化，總統蔡英文傍晚弔唁後受訪說，警察執行任務要先保護自己，才能保護人民。

薛定岳下午移靈返回老家彰化縣伸港鄉，考量習俗，家屬選在伸港鄉第一公墓靈堂辦理後事，今天在彰化出席多個公開與不公開行程的總統蔡英文，傍晚以不公開行程到靈堂弔唁並慰問家屬，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、國民黨立委柯呈枋、民進黨立委陳素月、黃秀芳、洪宗熠等人也到場，總統停留慰問約20分鐘。

總統離開時，臨時停下腳步接受媒體訪問說，感到很傷痛及不捨，發生這件事，也讓警界許多同仁都有同感，所以，她要呼籲，警察執行任務，保護人民很重要，但記得要先保護自己，能保護自己，才能保護人民，她已請內政部、警政署重新檢討，讓警員值勤更安全。

蔡總統說，發生這件事，相信全台灣人都覺得不捨，一名年輕警員就這樣走了，不是一個家庭而已，她相信很多人都感到非常不捨與難過。

陪同蔡總統慰問家屬的民主進步黨彰化縣黨部主任委員邱建富，事後向中央社記者轉述家屬向總統的請求。邱建富說，薛定岳的大哥希望總統與部長伸張正義，讓薛定岳的死，能喚起社會更重視警察權益，並提高警察值勤保護，及萬一發生不幸，也希望能從優撫卹。

被薛定岳追捕逃逸的王姓騎士落網後，承辦檢察官原本諭令王男新台幣5萬元交保候傳，但因王男覓保無著，後改諭令限制住居。對此，邱建富轉述說，蔡總統認為如此諭令需要檢討，但總統不會干涉司法；總統也認為薛定岳應屬「因公殉職」。

薛定岳老家位於伸港鄉蚵寮村，記者下午實地走訪薛家，巷弄彷彿迷宮，地面常可見破碎蚵殼，充滿小漁村氣息，若無當地人熱心帶路，就連使用電子地圖也找不到薛家，由於家屬在公墓靈堂辦後事，薛家大門深鎖，幾名老鄰居欲上門關心，談論起憾事不免眼眶泛紅。

薛定岳老家是傳統三合院，一名老鄰居說，薛定岳雙親從事剝蚵拉拔子女長大，薛定岳排行老三，上有哥哥、姐姐，薛定岳小時候常到她家跟她兒子一起玩，可說看著薛定岳長大，看到相關新聞讓她很難過，「如果不要追得這麼認真、如果不要撞到分隔島」，或許就可避免不幸。

警察邱建富

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