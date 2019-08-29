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2歹徒持槍洗劫高雄豪宅 捆綁女屋主逃逸無蹤

2名蒙面歹徒持槍 洗劫高雄澄清湖豪宅女屋主逃逸無蹤

2019-08-29 17:52聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄澄清湖。圖／高雄市都發局提供
高雄澄清湖。圖／高雄市都發局提供
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高雄市鳥松區今天下午發生豪宅搶案，兩名蒙面歹徒涉嫌持槍進入澄清湖附近一棟豪宅，持槍控制屋內人員行動後搶奪財物逃逸無蹤。警方表示，目前損失情況還在清點中，屋內無人受傷，案情還要深入釐清。

今天下午2點30分左右，兩名蒙面男性持槍進入鳥松區澄清湖附近一棟豪宅，當時女主人與看護、司機與園丁等人在家，據了解，歹徒持槍進入屋內後捆綁制伏女主人等人，洗劫財物後離去。警方表示，此起搶案無人受傷，損失還在清點中。

高雄市鳥松區今天下午發生豪宅搶案，2名蒙面歹徒涉嫌持槍進入澄清湖附近一棟豪宅，持...
高雄市鳥松區今天下午發生豪宅搶案，2名蒙面歹徒涉嫌持槍進入澄清湖附近一棟豪宅，持槍控制屋內人員行動後搶奪財物逃逸無蹤。記者徐白櫻／翻攝
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澄清湖高雄市看護

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