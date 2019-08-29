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縱火燒屋搶未熄火車 火爆男又揮舞開山刀被押了

2019-08-29 17:15聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市佳里區王姓男子，日前在社區大樓揮舞開山刀要脅警衛報警，佳里警分局據報「有人拿刀砍人」，立即派員趕到現場，王嫌揮舞開山刀與警方對峙，警察大聲喝斥並對他噴灑辣椒水，嫌犯感到不適後向後逃離卻不慎滑倒，員警立即上前勇奪刀械並壓制將他逮捕。

佳里警察分局臉書粉絲頁今天分享這件案例，事發在21日下午5點許，過程相當驚險，民眾對員警英勇行為紛表讚許，據指出，王姓男子個性極端，曾發生縱火意圖燒自己房子，不久前學甲鬧區夜市有人路邊停車未熄火，王男也趁機奪車，跨區警分局一路追緝，才在關廟區攔下逮捕。

因王男個性極情緒化，經常無法控制，加上犯有多項前科，是家人及社區民眾眼中之不定時炸彈，警方瞭解其犯案歷程後蒐集連續暴力犯罪事證，經向台南地檢署檢察官聲請羈押獲准，社區民眾也鬆一口氣 。

佳里警分局分局長斯儀仙表示，警察任務為維持公共秩序保護社會安全，呼籲民眾注意社區可能危害因子，若發現有危及公共安全或有暴力攻擊傾向、破壞安寧秩序的份子，務必立即通報警方處理，避免無辜民眾遭受傷害，除暴安良是警察的使命，確保社會治安是警察的天職，我們永遠站在第一線，全力塑造安全宜居的家園。

王姓男子持刀在社區大樓大廳叫囂，引起住戶緊張。記者吳淑玲／翻攝
王姓男子持刀在社區大樓大廳叫囂，引起住戶緊張。記者吳淑玲／翻攝
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員警向王姓男子噴灑辣椒水，王嫌欲逃離時跌倒。記者吳淑玲／翻攝
員警向王姓男子噴灑辣椒水，王嫌欲逃離時跌倒。記者吳淑玲／翻攝
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員警向王姓男子噴灑辣椒水，王嫌欲逃離時跌倒，立刻被壓制逮捕。記者吳淑玲／翻攝
員警向王姓男子噴灑辣椒水，王嫌欲逃離時跌倒，立刻被壓制逮捕。記者吳淑玲／翻攝
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王姓男子揮開山刀與警察對峙叫囂。記者吳淑玲／翻攝
王姓男子揮開山刀與警察對峙叫囂。記者吳淑玲／翻攝
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警察炸彈檢察官

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