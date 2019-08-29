相思樹皮煉毒 無本生意獲利百萬

2019-08-29 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



41歲陳姓男子上網自學，從特定相思樹皮提煉出二級毒品二甲基色胺（DMT）結晶體，再以膠囊包裝出售，刑事局日前搜索陳男出租套房，查扣二甲基色胺粉末一批和相思樹皮、乾葉、化學原料、製毒設備、研磨器、空膠囊等贓證物；檢方認定粹取物確是毒品，聲押陳男獲准，追求毒品流向。

這是刑事局第二次查獲以相思樹皮提煉二甲基色胺毒品，二年前曾接獲澳洲邊境執法局通報，在台中逮捕郵寄DMT到澳洲的蔡姓男子，查扣相思木原料500公斤、半成品170公斤，蔡當時也被羈押禁見，但因只是半成品，獲判無罪。

警方調查，全台相思樹種類1千多種，只有少數可提煉出「二甲基色胺」，吸食後會讓人產生幻覺、幻聽，這類色胺類致幻劑在歐美等國相當氾濫，據傳使用後有「通靈」及「瀕死體驗」效果，國內列為二級毒品管制。

調查陳是將每0.2公克二甲基色胺裝成一顆膠囊，再以3顆膠囊700到1000元販售，一次吞食3顆，即有迷幻效果；陳自稱透過網路學習製毒技術，販售這類毒品已一年時間，估計獲利上百萬元。

刑事局偵二大隊日前接獲線報，得知陳男在新北市板橋區南雅夜市內租小套房提煉毒品，本月21日前往搜索逮人，現場另有陳男的趙姓女友及2名疑似購毒男子，但3人均否認涉案，檢方訊後釋回。