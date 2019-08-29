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相思樹皮煉毒 無本生意獲利百萬

2019-08-29 16:09聯合報 記者陳金松╱即時報導

41歲陳姓男子上網自學，從特定相思樹皮提煉出二級毒品二甲基色胺（DMT）結晶體，再以膠囊包裝出售，刑事局日前搜索陳男出租套房，查扣二甲基色胺粉末一批和相思樹皮、乾葉、化學原料、製毒設備、研磨器、空膠囊等贓證物；檢方認定粹取物確是毒品，聲押陳男獲准，追求毒品流向。

這是刑事局第二次查獲以相思樹皮提煉二甲基色胺毒品，二年前曾接獲澳洲邊境執法局通報，在台中逮捕郵寄DMT到澳洲的蔡姓男子，查扣相思木原料500公斤、半成品170公斤，蔡當時也被羈押禁見，但因只是半成品，獲判無罪。

警方調查，全台相思樹種類1千多種，只有少數可提煉出「二甲基色胺」，吸食後會讓人產生幻覺、幻聽，這類色胺類致幻劑在歐美等國相當氾濫，據傳使用後有「通靈」及「瀕死體驗」效果，國內列為二級毒品管制。

調查陳是將每0.2公克二甲基色胺裝成一顆膠囊，再以3顆膠囊700到1000元販售，一次吞食3顆，即有迷幻效果；陳自稱透過網路學習製毒技術，販售這類毒品已一年時間，估計獲利上百萬元。

刑事局偵二大隊日前接獲線報，得知陳男在新北市板橋區南雅夜市內租小套房提煉毒品，本月21日前往搜索逮人，現場另有陳男的趙姓女友及2名疑似購毒男子，但3人均否認涉案，檢方訊後釋回。

刑事局說，過去查獲案例只有相思樹皮研磨成粉的半成品，陳則將二甲基色胺利用特殊化學藥劑作用萃取、固化出DMT結晶體，已提煉完成，技術更嫻熟。

刑事局查獲陳姓男子利用相思樹皮提煉二級毒品二甲基色胺，查扣大批贓證物。記者陳金松...
刑事局查獲陳姓男子利用相思樹皮提煉二級毒品二甲基色胺，查扣大批贓證物。記者陳金松／攝影
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警方現場檢視用來提煉毒品的相思樹皮。記者陳金松／攝影
警方現場檢視用來提煉毒品的相思樹皮。記者陳金松／攝影
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警方查扣陳男用來提煉毒品的設備。記者陳金松／攝影
警方查扣陳男用來提煉毒品的設備。記者陳金松／攝影
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警方查扣陳姓男子用來提煉毒品的相思樹皮。記者陳金松／攝影
警方查扣陳姓男子用來提煉毒品的相思樹皮。記者陳金松／攝影
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毒品澳洲

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