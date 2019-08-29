親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

科技廠女工遭化骨水噴濺雙腳 12小時後宣告不治

國防部首度公開證實：美軍MC-130J通過台灣海峽

被指私菸案大案小辦 北檢：與事實不符

2019-08-29 14:48中央社 台北29日電

針對媒體評論指北檢偵辦私菸案「大案小辦」、「切割辦案」、對政府高層「極盡迴護」，北檢今天表示，與事實不符，實為無中生有，請外界勿打擊北檢士氣，干擾第二波偵查。

台北地檢署偵辦私菸案23日偵查終結，依違反貪污治罪條例、稅捐稽徵法等，起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉、華航空品處副總邱彰信等13人，其他單純參與買菸者、其他次總統出訪專機任務部分，均另行偵辦。

針對媒體日前評論指稱北檢偵辦私菸案「大案小辦」、「切割辦案」、對政府高層「極盡迴護」，北檢今天上午發布新聞稿嚴正澄清。

北檢表示，偵辦私菸案秉持「毋枉毋縱」、「寬嚴並濟」原則，動員9名檢察官及數十名檢察事務官、調查官，日夜偵辦，備極辛勞，起訴書計147頁，所調查的範圍涵蓋各階層，鉅細靡遺。

北檢指出，本案被告的辯護律師，有曾任檢察官者，如此眾多人員參與，眾目睽睽之下，何人能一手遮天？況「自由民主永續之旅」所有購菸名單，已由檢察官全部查明並公諸於世，所謂極盡迴護不知所指為何？實為無中生有。

針對媒體評論指北檢偵辦馬英九三中案是「舊案新辦」、「小案大辦」，對私菸案卻「大案小辦」，還對政府高層「極盡迴護」。北檢則表示，三中案是因為國民黨員及黨產會告發而偵辦，全案事證明確，檢察官偵辦確屬有據。

北檢表示，北檢一般刑案工作負荷已極為沉重，日前檢察官偵辦私菸案，頗多被告原不承認犯罪事實，是檢察官比對金流查獲，耗時耗人過程艱辛，所屬同仁日夜加班，以最快速度查明第一階段案情，公諸於世，請外界勿做無謂揣測，打擊士氣，干擾第二階段偵查。

國安私菸案，涉案少校吳宗憲（左）遭法官裁定100萬元交保，限制住居、出境、出海。...
國安私菸案，涉案少校吳宗憲（左）遭法官裁定100萬元交保，限制住居、出境、出海。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
分享

私菸

相關新聞

殉職警追酒駕看不到車尾燈 同事怕危險曾勸「別太拚」

2019-08-29 14:47

直播主吳小哲遭打斷手腳 包龍星直播團：賢哥做了不好的示範

2019-08-29 14:08

酒醉自殘持刀上街揮舞 警方循線逮人

2019-08-29 15:07

拆夥糾紛 直播主遭斷手腳 逮3人

2019-08-29 14:03

影／任務結束！ 汐止分局同事 含淚送別殉職員警

2019-08-29 14:02

影／再談殉職警 侯友宜：捍衛治安才對得起薛定岳

2019-08-29 13:57

影／警列隊悲喊「定岳任務結束」 殉職警大體移靈

2019-08-29 13:27

被砍直播主吳小哲左腳恐截肢 吳父：嫌犯比畜生還不如

2019-08-29 13:15

影／替跨國詐欺、博奕集團洗錢上億元 台中6嫌遭裁押

2019-08-29 12:30

女大生半夜提款遭搶護200元大力反抗 搶嫌落網

2019-08-29 11:32

人氣直播主吳小哲遭擄打斷手腳 警逮3人查出是直播台拆夥糾葛

2019-08-29 11:13

調查局線民淪「運毒專家」入美監49個月 遣台再判4年刑

2019-08-29 10:08

殉職警追嫌行車記錄器曝光 同事看到奮戰畫面落淚

2019-08-29 09:55

特勤揪團揪太兇 國安私菸案成公開的祕密

2019-08-29 09:30

汐止警員撞分隔島殉職 疑犯籌無5萬交保金限制住居獲釋

2019-08-29 09:29

普悠瑪案二波懲處11人 司機員1大過2小過最重

2019-08-29 00:25

普悠瑪零件硬撐…台鐵認了 「但不影響安全」

2019-08-29 00:21

鐵警兒子遇害 李母：快樂家庭被毀了

2019-08-29 00:15

補票糾紛刺死鐵路警察 凶嫌殺人罪起訴

2019-08-29 00:15

緊追拒檢毒駕 汐止警擦撞殉職

2019-08-29 00:15

警察該不該追車？ 基層：最困難一課叫「放棄」

2019-08-29 00:06

汐止警追嫌犯撞車身亡 24歲男子落網坦承因拉K躲警

2019-08-28 21:43

31歲汐止警追毒駕車禍亡 侯友宜：一定把案件釐清

2019-08-28 21:25

汐止警薛定岳追捕毒駕身亡 同學：來生，別當警察了...

2019-08-28 21:21

新北警員追毒駕嫌擦撞殉職 年底準備結婚

2019-08-28 21:19

影／31歲警追毒駕車禍身亡 徐國勇：爭取最高撫卹

2019-08-28 21:03

才剛拍完婚紗照！警追毒駕車禍身亡 同仁悲痛不捨

2019-08-28 20:24

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22

影／驚悚畫面曝光 汐止警員追捕疑犯喪命並非自撞

2019-08-28 19:49

借款7百萬償還1千萬仍不夠 重利債主談判破局開槍

2019-08-28 19:35

朋友助拳一起重傷妹夫致死 男子被判刑7年10個月

2019-08-28 17:39

歷經一年風吹日曬蒐證 警方破獲製毒工廠

2019-08-28 16:56

國道3號桃園龍潭南下路段 2貨車擦撞1傷

2019-08-28 16:47

空軍作戰營區工人墜樓 意識不清搶救中

2019-08-28 16:46

為百萬安家費學製K毒罹癌製毒師收押

2019-08-28 16:06

北市萬華清晨傳鬥毆「數人廟前砍2少」 警追緝中

2019-08-28 15:34

欠債遭押民宅動私刑 刀架脖、鞭打屁股還被逼喝尿

2019-08-28 15:04

鐵路警察李承翰殉職 地檢以殺人罪起訴鄭男

2019-08-28 14:22

普悠瑪案再懲11人 司機1大過2小過

2019-08-28 14:21
看更多

熱門文章

警員汐止追到基隆和疑犯兩車相撞 頭撞分隔島傷重不治

2019-08-28 18:00

才剛拍完婚紗照！警追毒駕車禍身亡 同仁悲痛不捨

2019-08-28 20:24

影／驚悚畫面曝光 汐止警員追捕疑犯喪命並非自撞

2019-08-28 19:49

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

獨／低喘燃色慾 男按摩師仿A片情節猥褻女客

2019-08-28 19:24

爆料韓國瑜有小三？ 吳子嘉未合理查證涉誹謗今遭起訴

2019-08-29 09:58

國道3號桃園龍潭南下路段 2貨車擦撞1傷

2019-08-28 16:47

房客想申請租屋補助 房東直言：要報稅，我划不來

2019-08-28 20:56

汐止警員撞分隔島殉職 疑犯籌無5萬交保金限制住居獲釋

2019-08-29 09:29

殉職警追嫌行車記錄器曝光 同事看到奮戰畫面落淚

2019-08-29 09:55

汐止警追嫌犯撞車身亡 24歲男子落網坦承因拉K躲警

2019-08-28 21:43

潮境看海驚見人影從望幽谷墜落 八斗子老婦墜崖身亡

2019-08-28 15:58

警察該不該追車？ 基層：最困難一課叫「放棄」

2019-08-29 00:06

人氣直播主吳小哲遭擄打斷手腳 警逮3人查出是直播台拆夥糾葛

2019-08-29 11:13

科技廠女工遭氫氟酸噴濺雙腳 12小時後宣告不治

2019-08-29 15:05

桃園5天內2起建案工地墜落意外 2工人傷重身亡

2019-08-28 15:53

被砍直播主吳小哲左腳恐截肢 吳父：嫌犯比畜生還不如

2019-08-29 13:15

汐止警薛定岳追捕毒駕身亡 同學：來生，別當警察了...

2019-08-28 21:21

影／警列隊悲喊「定岳任務結束」 殉職警大體移靈

2019-08-29 13:27

人夫贈前妻2棟房產求離婚 傾家蕩產只為替小三扶正

2019-08-29 08:45

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22

半夜開鎖價格加倍 鎖匠到場一看「修到好不收錢」

2019-08-29 13:38

捷運變態男管不住下半身！射髒妙齡女黑絲襪遭判4月刑

2019-08-28 18:55

老闆猥褻女秘書辯第二春 年齡跟女兒差不多判8月

2019-08-29 06:19

泡牛奶粉假冒鮮羊奶 「小叮噹」業者夫婦判刑沒收千萬

2019-08-29 11:09

緊追拒檢毒駕 汐止警擦撞殉職

2019-08-29 00:15

酒駕失控撞熱狗攤致滿地油漬 還造成5千住戶停電

2019-08-28 17:15

與妻子二度結婚 5年同房共枕3夜法官判離

2019-08-29 13:47

台南水肥車與機車車禍 女騎士慘死輪下

2019-08-28 20:01

汽車衝撞社子市場 女攤商遭熱油燙傷送醫

2019-08-28 21:56

31歲汐止警追毒駕車禍亡 侯友宜：一定把案件釐清

2019-08-28 21:25

直播一半遭押走 人找到…手腳全斷

2019-08-29 00:15

高壓電纜別亂摸！老翁想撥開 疑漏電倒地受傷

2019-08-28 16:29

只因女兒想看鹿 老爸這招引網友非議

2019-08-28 18:38

總統教育獎得主清大資工女猝死 靈修老師遭判刑6月

2019-08-29 14:51

影／31歲警追毒駕車禍身亡 徐國勇：爭取最高撫卹

2019-08-28 21:03

直播主吳小哲遭打斷手腳 包龍星直播團：賢哥做了不好的示範

2019-08-29 14:08

屏東直播主吳小哲遭打斷手腳 警逮3嫌送辦

2019-08-29 09:36

自恃「市長乾爹」替違章工廠賄賂 高院批負面示範

2019-08-28 20:51

新北警員追毒駕嫌擦撞殉職 年底準備結婚

2019-08-28 21:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top