被指私菸案大案小辦 北檢：與事實不符

2019-08-29 14:48 中央社 台北29日電



針對媒體評論指北檢偵辦私菸案「大案小辦」、「切割辦案」、對政府高層「極盡迴護」，北檢今天表示，與事實不符，實為無中生有，請外界勿打擊北檢士氣，干擾第二波偵查。

台北地檢署偵辦私菸案23日偵查終結，依違反貪污治罪條例、稅捐稽徵法等，起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉、華航空品處副總邱彰信等13人，其他單純參與買菸者、其他次總統出訪專機任務部分，均另行偵辦。

針對媒體日前評論指稱北檢偵辦私菸案「大案小辦」、「切割辦案」、對政府高層「極盡迴護」，北檢今天上午發布新聞稿嚴正澄清。

北檢表示，偵辦私菸案秉持「毋枉毋縱」、「寬嚴並濟」原則，動員9名檢察官及數十名檢察事務官、調查官，日夜偵辦，備極辛勞，起訴書計147頁，所調查的範圍涵蓋各階層，鉅細靡遺。

北檢指出，本案被告的辯護律師，有曾任檢察官者，如此眾多人員參與，眾目睽睽之下，何人能一手遮天？況「自由民主永續之旅」所有購菸名單，已由檢察官全部查明並公諸於世，所謂極盡迴護不知所指為何？實為無中生有。

針對媒體評論指北檢偵辦馬英九三中案是「舊案新辦」、「小案大辦」，對私菸案卻「大案小辦」，還對政府高層「極盡迴護」。北檢則表示，三中案是因為國民黨員及黨產會告發而偵辦，全案事證明確，檢察官偵辦確屬有據。

北檢表示，北檢一般刑案工作負荷已極為沉重，日前檢察官偵辦私菸案，頗多被告原不承認犯罪事實，是檢察官比對金流查獲，耗時耗人過程艱辛，所屬同仁日夜加班，以最快速度查明第一階段案情，公諸於世，請外界勿做無謂揣測，打擊士氣，干擾第二階段偵查。