直播主遭打斷手腳 包龍星直播團：賢哥做了不好的示範

2019-08-29 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東人氣網路直播主「吳小哲」遭擄斷手腳丟包案，警方今天凌晨逮捕「包龍星直播團」實際負責人洪臻賢等3人，查出吳小哲去年脫離包龍興後自立門戶，與洪仍有拆帳的財務糾紛，洪認為吳最近在臉書上發文攻擊、抹黑他的直播站，率人教訓吳；遭慎怒網友洗版的「包龍星直播團」28日晚上發文「我們選擇安靜默不吭聲，只想好好做生意…」，但在洪到案後，剛在臉書發道歉聲明，「很抱歉，賢哥做了不好的示範」。

吳小哲27日晚上在屏東縣新園鄉直播賣海鮮到一半，突然離開打電話找人，結果被人強押上車，消失5個多小時後在新埤鄉一處公園內被發現，手腳已被打斷，由於吳小哲的直播台長期和類似性質的「包龍星直播網」不合，吳小哲出事後，因手段兇殘，成為眾矢之的。

「包龍星」28日晚間發文表示：「我們選擇安靜默不吭聲，只想好好做生意，不想理會反擊那些流言蜚語和所有的不實指控，但卻不斷的被攻擊、被抹黑、被誣衊的心情，你們能體會、能懂、能有相同感受嗎？」更貼出幾張訴狀，寫著要對吳小哲提告，「這個真的社會病了！一直亂帶風向連家人也一起備受傷害，今天你們終於要對你們說的話付出代價嘍！」