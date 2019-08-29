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直播主遭打斷手腳 包龍星直播團：賢哥做了不好的示範

2019-08-29 14:08聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東人氣網路直播主「吳小哲」遭擄斷手腳丟包案，警方今天凌晨逮捕「包龍星直播團」實際負責人洪臻賢等3人，查出吳小哲去年脫離包龍興後自立門戶，與洪仍有拆帳的財務糾紛，洪認為吳最近在臉書上發文攻擊、抹黑他的直播站，率人教訓吳；遭慎怒網友洗版的「包龍星直播團」28日晚上發文「我們選擇安靜默不吭聲，只想好好做生意…」，但在洪到案後，剛在臉書發道歉聲明，「很抱歉，賢哥做了不好的示範」。

吳小哲27日晚上在屏東縣新園鄉直播賣海鮮到一半，突然離開打電話找人，結果被人強押上車，消失5個多小時後在新埤鄉一處公園內被發現，手腳已被打斷，由於吳小哲的直播台長期和類似性質的「包龍星直播網」不合，吳小哲出事後，因手段兇殘，成為眾矢之的。

「包龍星」28日晚間發文表示：「我們選擇安靜默不吭聲，只想好好做生意，不想理會反擊那些流言蜚語和所有的不實指控，但卻不斷的被攻擊、被抹黑、被誣衊的心情，你們能體會、能懂、能有相同感受嗎？」更貼出幾張訴狀，寫著要對吳小哲提告，「這個真的社會病了！一直亂帶風向連家人也一起備受傷害，今天你們終於要對你們說的話付出代價嘍！」

但在洪臻賢到案後，「包龍星直播團」臉書突然發出聲明啟事，「對於這次直播糾紛所衍生的事件，很抱歉賢哥做了不好的示範，並於昨晚21時主動至屏東縣警察局東港分局偵查隊到案說明，目前一切交由司法來裁決，而相關細節相信一定很多親友想了解，等待方便時間賢哥會親自開直播對大家說明內容與過程，感謝所有關心的親友，抱歉、對不起讓大家擔心了。」

直播主「吳小哲」遭擄斷手腳丟包案，警方今天凌晨逮捕「包龍星直播團」實際負責人洪臻...
直播主「吳小哲」遭擄斷手腳丟包案，警方今天凌晨逮捕「包龍星直播團」實際負責人洪臻賢等3人，「包龍星直播團」臉書剛也發聲明致歉。圖／取自「包龍星直播團」臉書
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直播主「吳小哲」遭擄斷手腳丟包案，警方今天凌晨逮捕「包龍星直播團」實際負責人洪臻...
直播主「吳小哲」遭擄斷手腳丟包案，警方今天凌晨逮捕「包龍星直播團」實際負責人洪臻賢等3人，「包龍星直播團」臉書剛也發聲明致歉。圖／取自「包龍星直播團」臉書
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直播主「吳小哲」遭擄斷手腳丟包案，警方今天凌晨逮捕「包龍星直播團」實際負責人洪臻...
直播主「吳小哲」遭擄斷手腳丟包案，警方今天凌晨逮捕「包龍星直播團」實際負責人洪臻賢等3人，「包龍星直播團」臉書也發聲明啟事致歉。圖／取自吳小哲探險台
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