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被砍直播主吳小哲左腳恐截肢 吳父：嫌犯比畜生還不如

2019-08-29 13:15聯合報 記者潘欣中╱即時報導

人氣直播主吳小哲前晚在屏東縣新園鄉直播賣海鮮直播遭擄凌虐成重傷，警方今天凌晨逮捕涉案3名男子，發現起因是他和當地另家直播台「包龍星」發生利益糾葛；吳小哲人高雄長庚醫院救治，父親和表姊昨深夜開臉書直播，聲淚俱下透露被斷手腳後，黑暗中爬著喊：「誰能救救我」。其表姐哽咽「真相在哪裡？誰能幫幫我們？」一旁的吳小哲爸爸則痛哭崩潰，怒斥「這些人有多夭壽，比畜生不如，把人打成這樣！」更憂心吳小哲左腳因傷勢嚴重恐截肢。

吳小哲的表姊在直播中表示，吳小哲有負債是事實，但不偷不搶，認真於工作，來還債務，未料因此被不明人士攻擊，「難道連一個人想重新站起來的機會都不給嗎？」想到吳手骨斷裂，腳踝也碎，其中最嚴重的左腳恐怕要截肢，且臉部被打到像豬頭，耳朵流血，臉和頸都瘀青，痛斥「要置他於死地！」

她說，吳小哲被押走車途中，曾一度跳車逃跑，但被追回，即慘遭鋁棒、雙截棍痛毆致二度昏迷。醒來後印象在黑暗且寬闊無人的地方，慢慢爬、慢慢爬，喊著「誰能來救我」，一度看到巡邏車，卻已無力讓對方注意到。「一定要這麼殘忍，把人打到快死，仇恨有那麼重！」表姊指，吳小哲身上的白衣已被嫌犯扯掉，為的是讓人在黑暗中更難發現。

吳的表姊痛斥動手對方是「有勢力的人」，並稱吳小哲被打如此嚴重，但希望粉絲繼續支持，「他跟我說，體諒他這陣子可能沒辦法出來，等傷勢好了，再跟大家練肖話」；吳的父親泣訴，小哲被痛毆丟包偏僻的公園後，因手腳斷了，想爬也爬不出來，「你們看這些人有多夭壽，臉和頸部都瘀青，把人打成這樣，真的很夭壽」，吳小哲總共昏倒兩次，「打人的人簡直比畜生不如」。

吳小哲在高雄長庚醫院救治。圖／取自吳小哲探險站
吳小哲在高雄長庚醫院救治。圖／取自吳小哲探險站
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直播主吳小哲的父親和表姐昨深夜開臉書直播，聲淚俱下透露吳打斷手腳後，在暗夜中爬著...
直播主吳小哲的父親和表姐昨深夜開臉書直播，聲淚俱下透露吳打斷手腳後，在暗夜中爬著大喊：「誰能救救我」。圖／取自吳小哲探險站
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